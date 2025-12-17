भगवान शिव का वारिस बन हड़प ली लबे रोड करोड़ों की 24 एकड़ जमीन, शिकायत के बाद सामने आया फर्जीवाड़ा

अशोक सिंह, वाराणसी। कीमती जमीनों को येन-केन प्रकारेण फर्जी दस्तावेज बनवा कर कब्जा करने का खेल पुराना है। इसमें राजस्व विभाग की भी मिली-भगत से इन्कार नहीं किया जा सकता। नया यह है कि भू माफिया/अतिक्रमणकारी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि भगवान भी नहीं छोड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे ही एक मामले में भगवान शिव के नाम की लबे रोड करोड़ों की 24 एकड़ जमीन कुछ लोगों ने राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से अपने नाम वरासत करा ली। भू-स्वामी बन रोड चौड़ीकरण में गई जमीन का मुआवजा भी ले लिया। इसे पाप का घड़ा भरना भी कह सकते हैं कि एक शिकायत से मामला सामने आया तो जांच के बाद एक बार फिर लबे रोड करोड़ों की भूमि भगवान शिव के नाम कर कर दी गई।

तहसील पिंडरा में बाबतपुर-कपसेठी मार्ग पर ग्राम सभा चिलबिला व दीनापुर की सीमा पर एक स्थान पर कई आराजी नंबर में भगवान शिव के नाम कुल लगभग 24 एकड़ भूमि है। शिकायतकर्ता जवाहिर व मोतीराम निवासी चिलबिला ने एसडीएम पिंडरा को बताया कि भगवान शिव के नाम की जमीन के सरवराकार (प्रबंधक) के रूप में महेन्द्र गिरी चेला भगवान गिरी का नाम अंकित था।