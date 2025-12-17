UPPCL: 1.10 लाख स्मार्ट मीटरों में से 59,984 उपभोक्ताओं के बिना सहमति से बदले पोस्टपेड से प्रीपेड मोड में

Bजागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। मंगलवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले 384वें दिन भी काशी के बिजली कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शहर में लगे करीब एक लाख 11 हजार स्मार्ट मीटरों में से 59,984 उपभोक्ताओं के मीटर उनकी सहमति के बिना पोस्टपेड से प्रीपेड मोड में बदल दिए गए, जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) व 55(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।