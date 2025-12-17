रिंग रोड समेत छह हाईवे पर कोहरे में रास्ता दिखाएगा फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर, बारिश और कोहरे में लंबी दूरी से मिलेगी अच्छी दृश्यता
संग्राम सिंह, वाराणसी। प्रदेश के नेशनल हाईवे पर फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर (एफएमएम) लगाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। रिंग रोड समेत बनारस परिक्षेत्र के करीब छह हाईवे पर यह प्रयोग पहली बार हो रहा है। यह उपकरण घने कोहरे में वाहनों को रास्ता दिखाने में मददगार सिद्ध होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की तरफ से सड़क सुरक्षा के लिए यह उपकरण लगाया जा रहा है।
यह विशेष ट्रैफिक मार्कर है, जिसे सड़कों के मध्य विभाजन (मीडियन), रोड डिवाइडर या घुमावदार किनारों पर लगाया जा रहा है। देश के कुछ हाईवे पर इसे लगाया गया है लेकिन पूर्वांचल में करीब 250 किलोमीटर हाईवे पर इतनी भारी संख्या में उपकरण का प्रयोग यकीनन सड़क हादसों पर कमी लाएगा। कोई वाहन इससे टकराता है तो यह टूटता नहीं, बल्कि टक्कर के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है।
यह अत्यधिक मजबूत और लचीले प्लास्टिक से बना है, इनमें फ्लोरोसेंट पीले रंग की रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टाइप शीटिंग दोनों तरफ लगी होगी। न्यूनतम परावर्तक क्षेत्र 285 वर्ग मिलीमीटर है। बारिश और कोहरे में वाहनों की हेडलाइट से पड़ने वाले प्रकाश को वापस परावर्तित करने से लंबी दूरी से भी अच्छी दृश्यता होती है।
रिंग रोड पर हरहुआ के पास फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर लगाते एनएचएआइ के कर्मचारी।- जागरण
घनी आबादी, लेन विभाजक, सड़क का मध्य भाग, घुमाव और पुल, फ्लाईओवर, गोल चक्करों के किनारे और निर्माण कार्य क्षेत्र में यह लगाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई सात इंच और चौड़ाई चार इंच है। घनी आबादी में यह उपकरण दो मीटर के अंतराल में लगाया जा रहा है, जबकि मध्य विभाजन क्षेत्र में 200 मीटर के अंतराल में लगेगा।
करीब 1.47 करोड़ की लागत से करीब एक लाख मार्कर लगाने का कार्य महीने के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। लखनऊ के डेस्कान इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को कार्यदायी एजेंसी नियुक्त किया गया है।
कहां कितने एफएमएम लगाए जाएंगे
|नेशनल हाईवे
|एफएमएम
|वाराणसी से सुलतानपुर
|22,105
|बाबतपुर से हरहुआ
|7,999
|वाराणसी से गाजीपुर
|7,999
|वाराणसी से आजमगढ़
|8,074
|वाराणसी से मीरजापुर
|23,819
|वाराणसी रिंग रोड
|26,752
|कुल योग
|98,539
बाहरी क्षेत्रों और घुमावदार स्थानों पर फोकस अधिक
हाईवे के करीब 125 किलोमीटर बाहरी हिस्से में उपकरण लगाया जा रहा है। 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा वाराणसी से मीरजापुर हाईवे पर 19, सुलतानपुर पर 54, गाजीपुर पर 22 और वाराणसी से आजमगढ़ हाईवे पर 24 घुमावदार स्थानों पर यह उपकरण अधिक संख्या में लगाया जाएगा।
