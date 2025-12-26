नई वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह के बजाय दोपहर को हुई रवाना, अन्य ट्रेनें भी कई घंटे लेट
कोहरे के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित हुआ है। गाड़ी संख्या-22415, जो सुबह 6 बजे रवाना होती थी, अब दोपहर 2.35 बजे नई दिल्ली के लिए रवान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोहरे की धुंध से सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का पहिया ठिठुर गया है। गाड़ी संख्या-22415 वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को सुबह छह बजे के बजाय दोपहर 2.35 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। एक दिन पूर्व यह गाड़ी संख्या-22416 वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार की रात 11.05 बजे के स्थान पर अगले दिन सुबह 9.30 बजे कैंट स्टेशन पहुंची थी। इसे 8.30 घंटे री-शेड्यूल करके चलाया गया।
इसके अलावा, इंदौर-वाराणसी काशी महाकाल एक्सप्रेस 9 घंटे, एसएमवीटी बैंगलूरु-गोमतीनगर फेयर स्पेशल 11 घंटे, हावड़ा-प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस 9 घंटे, नई दिल्ली - जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस सर्वाधिक 9 घंटे तक विलंबित रही। जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस 6.30 घंटे, नई दिल्ली-बनारस शिवगंगा एक्सप्रेस 5 घंटे, नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस साढ़े 5 घंटे, हापा-नाहरलगुन स्पेशल 4.30 घंटे एवं देहरादून-बनारस जनता एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से आई।
विशाखापत्तनम- बनारस एक्सप्रेस 3.30 घंटे, हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल 3 घंटे की देरी से गुजरी। मैसूर- वाराणसी एक्सप्रेस 2 घंटे, इंदौर-पटना एक्सप्रेस 3 घंटे, नई दिल्ली-वाराणसी महामना एक्सप्रेस 5.30 घंटे, अहमदाबाद- वाराणसी सिटी साबरमती एक्सप्रेस 4.30 घंटे, रक्सौल- आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस 3.30 घंटे और जम्मूतवी- वाराणसी बेगमपुरा एक्सप्रेस 3 घंटे विलंबित रही।
