Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railways News: 28 नवंबर को चलेगी बनारस-सहारनपुर स्पेशल ट्रेन, लेटलतीफी का सिलसिला जारी

    By Anup Kumar Agrahari Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    रेलवे प्रशासन ने 28 नवंबर को बनारस और सहारनपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन से दोनों शहरों के यात्रियों को सुविधा होगी। ट्रेन का मार्ग और समय जल्द ही रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा। यह कदम यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेल प्रशासन ने बनारस स्टेशन से सहारनपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरे लगाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार गाड़ी संख्या -04551 बनारस - सहारनपुर स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन बनारस से दोपहर दो बजे प्रस्थान करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह ट्रेन वाया जंघई, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली, आलमनगर, हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली एवं मुरादाबाद के रास्ते अगले दिन सुबह सात बजे सहारनपुर स्टेशन पहुंचेगी।

    इसके पूर्व 25 नवंबर को सहारनपुर स्टेशन गाड़ी संख्या -04552 सहारनपुर - बनारस स्पेशल ट्रेन को दोपहर दो बजे रवाना किया गया था, जो दूसरे दिन सुबह सात बजे बनारस स्टेशन आएगी। इस ट्रेन में साधारण द्वितीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के 12 तथा एसएलआर के दो सहित 18 कोच लगाए गए हैं।

    यह भी पढ़ें- विवाह पंचमी: आजु मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुलहा में बड़का कमाल सखिया...

    ट्रेन की लेटलतीफी का सिलसिला जारी, यात्री परेशान

    परिचालन कारणों से ट्रेनों की लेटलतीफी का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। कैंट रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली आनंद विहार टर्मिनल-दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस को सात घंटे री-शेड्यूल करके चलाई गई। आनंद विहार टर्मिनल- राजगीर स्पेशल दोनों दिशाओं से साढ़े छह घंटे विलंबित रही। बरकाकाना मेमू साढ़े पांच घंटे, वाराणसी सिटी - जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस चार घंटे री-शेड्यूल करके चलाई गई। इसके अलावा विभूति एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और दादर सेंट्रल - बलिया स्पेशल ट्रेन तीन - तीन घंटे की देरी से गुजरी।