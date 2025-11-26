विवाह पंचमी: आजु मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुलहा में बड़का कमाल सखिया...

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चहुंओर हर्ष का वातावरण, सजे मंदिरों मेें गूंजते भजन-कीर्तन, कहीं मानस की चौपाइयां तो कहीं अखंड राम-नाम संकीर्तन। शाम होते ही भक्ति, श्रद्धा का यह प्रवाह लोकाचार में बदल गया। भगवान विश्वनाथ की नगरी मिथिला का रूप लेने लगी। होती भी क्यों नहीं, अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पर मंगलवार को अखिल ब्रह्मांड नायक रघुनाथ भगवान राम का विवाह जो होना था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धूमधाम से गाजे-बाजे संग कहीं राम बरात निकली तो कहीं कोहबर की झांकी सजी। जगत्जननी जानकी माता सीता संग भगवान राम तो अन्य बहनों संग शेष तीनों भाइयों के विवाह के अनुष्ठान हुए, साधु-संत, गृहस्थ सभी मगन उल्लसित हो लोकाचार निभाने में लगे रहे, फिर तो भजनों की जगह गूंज उठे, विवाह के मंगल गीत, ‘आजु मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुलहा में बड़का कमाल सखिया...’ जैसे गीतों के साथ रात उल्लासमयी होती चली गई।

असि स्थित श्रीराम जानकी मठ से संत पंजाबी महाराज की प्रेरणा और महामंडलेश्वर राजकुमार दास के संरक्षकत्व में भव्य श्रीराम बरात की शोभायात्रा निकाली गई। गाजे-बाजे के साथ घोड़े और रथ पर फूलों से सुसज्जित पालकी में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप में विराजमान हुए। महिलाएं मंगल गान तो विद्वान और भक्त स्तुति गान करते चले। बरात अस्सी, डुमरांव बाग, लंका, संकट मोचनमार्ग, दुर्गाकुंड से पद्मश्री और असि चौराहा होते पुनः मठ पहुंची।

वहां बरात की अगवानी सत्यनारायण झुनझुनवाला एवं पूजा आदर्श सरावगी ने की। द्वारचार के बाद विवाह महोत्सव प्रारंभ हुआ। जयमाल, लावा, परछन एवं अन्य लोकाचारों के पश्चात मां जानकी का कन्यादान आरती अनिल अग्रवाल ने किया। सुगंधित पुष्पों से सजे मंडप में महिलाओं ने मंगल गीत गाए, 'जानकी मंगल में सब मंगल, टूटत ही धनु भयेहु बिवाहू' गूंजने लगा। बरात में आए भक्तोंं ने प्रसाद जीमा। जयश्री, वीरेंद्र शर्मा, भारती, प्रमोद तिवारी, संदीप भारद्वाज, प्रीति, शोभित अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, अनिल, नीलम सहगल, वाणी, रजत सहगल, सचिन शर्मा, श्रवण दास, विकास खनेजा के अतिरिक्त अनेक मंहत, श्रीमहंत, साधु-संत आदि सम्मिलित थे। बुधवार को मठ में श्रीराम कलेवा का आयोजन होगा।