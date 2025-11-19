UPPCL: बिजली बिल राहत योजना में 2.60 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा बंपर लाभ, एक दिसंबर से 28 फरवरी तक उठा सकते हैं लाभ
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने 'बिजली बिल राहत योजना 2025-26' शुरू की है, जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। वाराणसी में लगभग 2.60 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी छूट और मूल बकाया राशि पर 25% तक की छूट मिलेगी। बिजली चोरी के मामलों में 50% तक की छूट दी जाएगी। पंजीकरण विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बकाएदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ यानी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ एक दिसंबर से हो रहा है जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। वाराणसी में इस योजना से लगभग 2.60 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
मुख्य अभियंता (वितरण) वाराणसी क्षेत्र-प्रथम राकेश कुमार ने बताया कि योजना में घरेलू (एलएमवी-1) दो किलोवाट तक और वाणिज्यिक (एलएमवी-2) एक किलोवाट तक के नेवर पेड व लांग अनपेड उपभोक्ता शामिल हैं।
इनमें लांग अनपेड की संख्या 1,92,880 और नेवर पेड उपभोक्ताओं की संख्या 63,978 है। पहली बार उपभोक्ताओं को सरचार्ज की पूरी छूट के साथ-साथ मूल बकाया राशि पर भी 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
योजना तीन चरणों में चलेगी। दिसंबर में एकमुश्त भुगतान करने पर 25 प्रतिशत, जनवरी में 20 प्रतिशत और फरवरी में 15 प्रतिशत मूलधन पर छूट मिलेगी, जो उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा नहीं कर पाएंगे, वे 500 या 750 रुपये मासिक किस्त का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा।
सबसे बड़ी राहत बिजली चोरी के प्रकरण में
सबसे बड़ी राहत बिजली चोरी के प्रकरण वालों के लिए है। जिन 10,602 उपभोक्ताओं का अंतिम राजस्व निर्धारण हो चुका है, उन्हें एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। पंजीकरण की सुविधा व्यापक रखी गई है। उपभोक्ता खंड-उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंसी, विद्युत सखी, मीटर रीडर या आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
