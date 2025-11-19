UPPCL: बिजली बिल राहत योजना में 2.60 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा बंपर लाभ, एक दिसंबर से 28 फरवरी तक उठा सकते हैं लाभ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बकाएदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ यानी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ एक दिसंबर से हो रहा है जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। वाराणसी में इस योजना से लगभग 2.60 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें