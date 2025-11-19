बीएचयू में 1600 सीटों पर होगा पीएचडी प्रवेश, अगले सप्ताह आएगा बुलेटिन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी एडमिशन इंफार्मेशन बुलेटिन जारी करने की अंतिम तैयारी पूरी कर ली है।

मंगलवार को सूचना वेबसाइट पर घोषित कर दी है। इस वर्ष विवि के 150 से अधिक विभागों, संकायों और केंद्रों में पीएचडी सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। विवि ने विभागों को अंतिम बुलेटिन भेजा है। इस सत्र में कुल 1600 सीटों पर प्रवेश होने की संभावना है, जिससे देशभर के शोधार्थियों को शोध कार्य करने का अवसर मिलेगा।