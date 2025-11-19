Language
    बीएचयू में 1600 सीटों पर होगा पीएचडी प्रवेश, अगले सप्ताह आएगा बुलेटिन

    By Sangram Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:06 AM (IST)

    काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडमिशन बुलेटिन जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया, योग्यता और सीटों की जानकारी होगी। इस वर्ष 1600 सीटों पर प्रवेश होने की संभावना है।

    शैक्षिक सत्र 2025-26 को पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी एडमिशन इंफार्मेशन बुलेटिन जारी करने की अंतिम तैयारी पूरी कर ली है।

    मंगलवार को सूचना वेबसाइट पर घोषित कर दी है। इस वर्ष विवि के 150 से अधिक विभागों, संकायों और केंद्रों में पीएचडी सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। विवि ने विभागों को अंतिम बुलेटिन भेजा है। इस सत्र में कुल 1600 सीटों पर प्रवेश होने की संभावना है, जिससे देशभर के शोधार्थियों को शोध कार्य करने का अवसर मिलेगा।

    बुलेटिन में प्रवेश प्रक्रिया, योग्यता मानदंड, विभिन्न विभागों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विस्तृत विवरण, प्रवेश परीक्षा की तिथि और आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश शामिल होंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि बुलेटिन जल्द जारी हो ताकि अभ्यर्थी समय रहते आवेदन की तैयारी कर सकें।

    यह बुलेटिन शोधार्थियों को प्रवेश से जुड़ी संस्थागत एवं विभागीय प्रतिबद्धताओं और आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करेगा। यह प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुरूप संचालित की जाएगी।

    कार्यक्रम में प्रवेश के लिए मास्टर्स डिग्री (स्नातकोत्तर) हाेना जरूरी है। प्रवेश मुख्य रूप से दो श्रेणियों मेें हाेता है। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है जो पीएचडी प्रवेश के लिए राष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर की किसी परीक्षा से छूट प्राप्त नहीं हैं।