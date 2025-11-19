Language
    चंदौली में देर रात दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर भाग निकले हमलावर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:48 AM (IST)

    चंदौली के पीडीडीयू नगर में दवा विक्रेता संघ के महामंत्री रोहिताश पाल की मंगलवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह दुकान बंद कर घर जा रहे थे तभी बदमाशों ने उन पर हमला किया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहिताश अपनी मृदुभाषी स्वभाव और उचित दामों पर दवाएं बेचने के लिए जाने जाते थे।

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। नगर के जंक्शन गेट-दो के पास स्थित पापुलर मेडिकल स्टोर के संचालक व दवा विक्रेता संघ के महामंत्री रोहिताश पाल की मंगलवार की देर रात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।

    रोहिताश रात 10.30 बजे दुकान बंद कर स्कूटी से घर कैलाशपुरी वार्ड जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने पीछे से फायर कर दिया। गोली उनके सिर में जा लगी। वह औंधे मुंह गिर पड़े। लहूलुहान हालत में उन्हें नेशनल हाईवे-19 स्थित मेटिस अस्पताल ले जाया गया।

    हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में आस-पास के दुकानदार और नागरिक जुट गए। प्रभारी कोतवाल चंद्रकेश शर्मा ने कारोबारी के मौत की पुष्टि की। कहा कि जल्द ही अपराधी पकड़ लिए जाएंगे। कारोबारी की मौत से स्वजन बिलख पड़े।

    पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। एसपी ने प्रत्यक्षदर्शियों से घटना की जानकारी ली। मृत दवा कारोबारी रोहिताश मृदुभाषी थे। उचित दाम पर दवाओं की बिक्री करने के कारण उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह हर दिन रात 10 से 11 बजे के बीच अपनी दुकान बंद करते और कैलाशपुरी वार्ड स्थित घर चले जाते थे।