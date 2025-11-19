चंदौली में देर रात दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर भाग निकले हमलावर

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। नगर के जंक्शन गेट-दो के पास स्थित पापुलर मेडिकल स्टोर के संचालक व दवा विक्रेता संघ के महामंत्री रोहिताश पाल की मंगलवार की देर रात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।

रोहिताश रात 10.30 बजे दुकान बंद कर स्कूटी से घर कैलाशपुरी वार्ड जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने पीछे से फायर कर दिया। गोली उनके सिर में जा लगी। वह औंधे मुंह गिर पड़े। लहूलुहान हालत में उन्हें नेशनल हाईवे-19 स्थित मेटिस अस्पताल ले जाया गया।