    UP में SIR: एक से अधिक गणना प्रपत्र भरने पर जुर्माना के साथ होगी जेल, निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को चेताया

    By Vikas Ojha Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:58 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को चेतावनी दी है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण के दौरान एक से अधिक गणना प्रपत्र भरने पर जुर्माना और जेल हो स ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निर्वाचक नामावली के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर ) को लेेकर लोगों से अपील की है कि किसी व्यक्ति का नाम अगर कई स्थलों पर मतदाता सूची में है तो उसे कई गणना प्रपत्र (इन्यूमेरेशन फार्म) प्राप्त हो सकता है लेकिन उसे सिर्फ एक ही स्थल चुनकर गणना प्रपत्र भरना होगा।

    एक व्यक्ति द्वारा कई गणना प्रपत्र भरने पर जुर्माने के साथ एक वर्ष तक की जेल की सजा भी हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता अपना गणना प्रपत्र अविलंब भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें।

    मैपिंग में नियुक्त कर्मी अपने पास रखें 2003 की मतदाता सूची :
    विशेष सघन पुनरीक्षण के तहत जारी गणना प्रपत्रों की फीडिंग और मैपिंग का जायजा लेने बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार कटिंग मेमोरियल इंटरमीडिएट कालेज तथा कंपोजिट विद्यालय, कबीरचौरा पहुंचे। तैनात कार्मिकों की उपस्थिति चेक करने के बाद कुछ कार्मिकों से मैपिंग और फीडिंग प्रक्रिया की जानकारी ली।

    कहा कि मैपिंग और फीडिंग में अधिक गैप न होने पाए। कहा कि मैपिंग के कार्यों में नियुक्त सभी कार्मिकों के पास 2003 की मतदाता सूची अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए ताकि शीघ्रता से सत्यापन की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने सबसे कम फीडिंग और मैपिंग वाले बूथों पर विशेष निगरानी करने का निर्देश ईआरओ व एईआरओ को दिया।

    बूथवार प्रगति रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज करने को कहा। कार्मिक गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि विशेष सघन पुनरीक्षण के कार्यों को तय समय पर पूर्ण किया जा सके। इस दौरान संबंधित बूथ के ईआरओ, ए ईआरओ, सुपरवाइजर व बीएलओ मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कालेज, महमूरगंज का भी निरीक्षण कर एसआइआर की प्रगति जानी।