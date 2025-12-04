UP में SIR: एक से अधिक गणना प्रपत्र भरने पर जुर्माना के साथ होगी जेल, निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को चेताया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निर्वाचक नामावली के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर ) को लेेकर लोगों से अपील की है कि किसी व्यक्ति का नाम अगर कई स्थलों पर मतदाता सूची में है तो उसे कई गणना प्रपत्र (इन्यूमेरेशन फार्म) प्राप्त हो सकता है लेकिन उसे सिर्फ एक ही स्थल चुनकर गणना प्रपत्र भरना होगा।

एक व्यक्ति द्वारा कई गणना प्रपत्र भरने पर जुर्माने के साथ एक वर्ष तक की जेल की सजा भी हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता अपना गणना प्रपत्र अविलंब भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें।

मैपिंग में नियुक्त कर्मी अपने पास रखें 2003 की मतदाता सूची :

विशेष सघन पुनरीक्षण के तहत जारी गणना प्रपत्रों की फीडिंग और मैपिंग का जायजा लेने बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार कटिंग मेमोरियल इंटरमीडिएट कालेज तथा कंपोजिट विद्यालय, कबीरचौरा पहुंचे। तैनात कार्मिकों की उपस्थिति चेक करने के बाद कुछ कार्मिकों से मैपिंग और फीडिंग प्रक्रिया की जानकारी ली।