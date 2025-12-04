SIR In UP: गोरखपुर में 4.25 लाख वोटरों के नाम कटने तय, 81 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के दौरान मतदाता सूची की बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। अभियान के तहत बुधवार की शाम तक बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन में यह तथ्य उभरकर आया है कि करीब 4.25 लाख वोटर ऐसे हैं जो अपने पते पर मिल ही नहीं रहे। इनके नाम कटने तय हैं। अभियान पूरा होने तक यह संख्या पांच लाख तक पहुंच सकती है। जिले में पंजीकृत लगभग 36 लाख मतदाताओं में से इतने लोगों का गायब होना निर्वाचन व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इन सभी के नाम मतदाता सूची से हटने तय हैं।

एसआइआर अभियान के तहत अब तक 81 प्रतिशत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। सबसे धीमी रफ्तार शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की है। बुधवार की शाम तक शहर में 67 प्रतिशत और ग्रामीण विधानसभा में 68 प्रतिशत गणना प्रपत्रों के ही डिजिटाइजेश का काम पूरा हो पाया।

बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक दोहरे, बोगस, शिफ्टेड और मृतक वोटरों की संख्या भी शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में ही दिख रही है। यहां बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता पाए जा रहे हैं जो या तो अब इस पते पर नहीं रहते या फिर उनके नाम दो या उससे अधिक जगह की मतदाता सूची में दर्ज हैं।

बड़ी संख्या में लोग नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय के लिए शहर में रहते हुए यहीं से वोटर बन गए थे। लेकिन, अब एसआइआर अभियान में उन्हें एक ही जगह वोटर चुने जाने की बाध्यता है तो ऐसे में कई लोग अपने मूल गांव, नगर पंचायत या दूसरे जिलों के पते से ही प्रपत्र भर रहे हैं, जिसके कारण वे या तो गणना प्रपत्र ले नहीं रहे या फिर भरकर वापस नहीं दे रहे।