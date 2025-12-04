Language
    यूपी में बदलेगा मौसम: पश्चिमी विक्षोभ से गिरेगा तापमान, ठंड का अलर्ट जारी

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:20 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि तापमान दो से तीन डिग्री सेल्स ...और पढ़ें

    UP में तेजी से बदल रहा है मौसम। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी/लखनऊ। भारत-पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुक्रवार तक इधर पहुंच सकता है। इससे शुक्रवार व शनिवार को तापमान दो-तीन डिग्री तक गिर सकता है। तापमान में यह गिरावट ठंड बढ़ा देगी। पश्चिमी विक्षोभ का यह प्रभाव दो-तीन दिन तक रह सकता है।

    बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी पश्चिमी विक्षोभ का फ्रंट वार्म इधर से गुजर रहा है। इसकी वजह से तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। फ्रंट वार्म के इधर से गुजरने के कारण वातावरण में आर्द्रता भी बढ़ी हुई है।

    प्रो. श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकतम व न्यूनतम तापमान के दो-तीन डिग्री तक गिरने से ठंड में अच्छी खासी वृद्धि महसूस होगी जो दो-तीन दिन तक बनी रहेगी। अगले सप्ताह की शुरुआत में फिर मौसम सामान्य होना शुरू हो सकता है, या उसके पीछे कोई और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसका पता तभी चल सकता है।

    फ्रंट वार्म के गुजरने के कारण बुधवार को बाबतपुर क्षेत्र में अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़कर सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई और यह सामान्य से 1.4 डिग्री नीचे 10 डिग्री सेल्सियस पर रहा।

    इधर बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृृद्धि हुई और यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक 27.3 पर आ गया। न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री कम होकर सामान्य से 0.2 डिग्री नीचे 11.2 डिग्री पर रहा।

    गोरखपुर का मौसम 

    गोरखपुर में गुरुवार की सुबह हल्की धुंध रहेगी। दिन में मौसम साफ रहेगा और ठंड बढ़ेगी। देवरिया और बस्ती में भी मौसम साफ रहने और ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है।

    आगरा का मौसम 

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार सुबह कोहरा रह सकता है। दोपहर में धूप निकलेगी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेेगा। 