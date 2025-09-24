UP STF ने पश्चिम बंगाल के हुगली में 7 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी । यूपी एसटीएफ की वाराणसी इकाई को एक बड़ी सफलता म‍िली है।पश्चिम बंगाल के हुगली में बीते माह तीन अगस्त 2025 को ज्वेलरी शॉप में सात करोड़ की डकैती करने वाला जौनपुर का शातिर अपराधी आदर्श सिंह बेहड़ा अपने साथी चोलापुर निवासी सूरज सेठ के साथ गिरफ्तार कर ल‍िया गया है।

एसटीएफ के अनुसार पकड़े गए लोगों के पास से 20 लाख नगद, सोने चांदी के गहने और एक नई बुलेट बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए आदर्श सिंह बेहड़ा के खिलाफ पहले से ही डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैंं। इसका सगा चाचा दीपक सिंह बेहड़ा भी शातिर अपराधी था और अब से 15-20 साल पहले वाराणसी में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। आपराधि‍क पृष्‍ठभूम‍ि की जानकारी के साथ ही एसटीएफ अब आरोप‍ितों की अन्‍य कारगुजार‍ियों की भी पड़ताल में जुट गई है।