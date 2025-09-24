Language
    UP STF ने पश्चिम बंगाल के हुगली में 7 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:07 PM (IST)

    यूपी एसटीएफ वाराणसी इकाई ने पश्चिम बंगाल के हुगली में लगभग सात करोड़ रुपये की डकैती करने वाले जौनपुर के शातिर अपराधी आदर्श सिंह बेहड़ा और उसके साथी सूरज सेठ को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20 लाख नकद सोने-चांदी के गहने और एक बुलेट बाइक बरामद हुई है।

    7 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। यूपी एसटीएफ की वाराणसी इकाई को एक बड़ी सफलता म‍िली है।पश्चिम बंगाल के हुगली में बीते माह तीन अगस्त 2025 को ज्वेलरी शॉप में सात करोड़ की डकैती करने वाला जौनपुर का शातिर अपराधी आदर्श सिंह बेहड़ा अपने साथी चोलापुर निवासी सूरज सेठ के साथ गिरफ्तार कर ल‍िया गया है।

    एसटीएफ के अनुसार पकड़े गए लोगों के पास से 20 लाख नगद, सोने चांदी के गहने और एक नई बुलेट बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए आदर्श सिंह बेहड़ा के खिलाफ पहले से ही डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैंं। इसका सगा चाचा दीपक सिंह बेहड़ा भी शातिर अपराधी था और अब से 15-20 साल पहले वाराणसी में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। आपराधि‍क पृष्‍ठभूम‍ि की जानकारी के साथ ही एसटीएफ अब आरोप‍ितों की अन्‍य कारगुजार‍ियों की भी पड़ताल में जुट गई है। 