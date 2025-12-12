UP में SIR की बढ़ी डेट, बीएलओ से लेकर अधिकारियों ने ली राहत की सांस
जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) की एक बार फिर तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इस बार एसआइआर कार्य को पूरा करने के लिए एक पखवारे का समय दिया गया है। अब मतदाता 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे। इससे इस कार्य में लगे बीएलओ से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक ने राहत की सांस ली है। अब काम शतप्रतिशत पूरा हो सकेगा।
एसआइआर के लिए 11 दिसंबर आखिरी तिथि थी। इसके बावजूद नो मैपिंग का लगभग 50 प्रतिशत कार्य बचा हुआ था। इससे सभी को मौका मिलेगा और वे मैपिंग के लिए कार्य पूरा कर सकेंगे। इस महाअभियान को लेकर क्षेत्र में जागरूकता का अभाव शुरू से बना हुआ था।
विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट भी जमीन पर जूझ कर कार्य करते हुए नहीं दिख रहे थे। परिणामस्वरूप बीएलओ बहुतायत मतदाताओं के घर तक नहीं पहुंच पाए। किसी तरह घर ढूंढ भी लिए तो मतदाताओं को सही ढंग से एसआइआर का गणना प्रपत्र भरने में मदद नहीं कर सके।
लिहाजा, जिले में गणना प्रपत्र भरने वाले दस लाख 42 हजार वोटर (कुल वोटर का 40.95 प्रतिशत) वर्तमान में नो मैपिंग सूची में हैं।देर से ही सही अब काफी मतदाताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में सक्रियता आई है। इस सभी का परिणाम दिखेगा।
