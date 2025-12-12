UP में SIR की बढ़ी डेट, बीएलओ से लेकर अधिकारियों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) की एक बार फिर तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इस बार एसआइआर कार्य को पूरा करने के लिए एक पखवारे का समय दिया गया है। अब मतदाता 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे। इससे इस कार्य में लगे बीएलओ से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक ने राहत की सांस ली है। अब काम शतप्रतिशत पूरा हो सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसआइआर के लिए 11 दिसंबर आखिरी तिथि थी। इसके बावजूद नो मैपिंग का लगभग 50 प्रतिशत कार्य बचा हुआ था। इससे सभी को मौका मिलेगा और वे मैपिंग के लिए कार्य पूरा कर सकेंगे। इस महाअभियान को लेकर क्षेत्र में जागरूकता का अभाव शुरू से बना हुआ था।