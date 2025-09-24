15 अक्टूबर तक अवश्य करा लें श्रमिक नवीनीकरण, अन्यथा नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत 3,16,694 निर्माण श्रमिक पंजीकृत है। पंजीकरण उपरांत मात्र 14404 निर्माण श्रमिकों द्वारा अद्यतन अंशदान जमा किया गया है।

शेष पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा विगत कई वर्षों से अपना अद्यतन अंशदान जमा नहीं किया गया है। बोर्ड द्वारा ऐसे निर्माण श्रमिकों जिनके द्वारा विगत चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नहीं कराया गया है, उन्हें निष्क्रिय सूची में रखे जाने की व्यवस्था बोर्ड के पोर्टल पर की जा रही है। ऐसे में श्रमिकों को सुझाव दिया गया है कि अगर वे योजनाओं का निरंतर लाभ लेना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से पहले हरहाल में अपना पंजीकरण नवीनीकरण करा लें।