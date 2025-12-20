Language
    Fog In UP: वाराणसी में घने कोहरे का असर, 30 विमान रद और कई विलंबित

    By Jayprakash Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:57 AM (IST)

    वाराणसी में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को 30 उड़ानें रद्द हो गईं और कई विलंबित हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। मुंबई और अन्य शहरों के यात्र ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाबतपुर। UP flight delays:घने कोहरे और कम दृश्यता के चलते शुक्रवार को 30 उड़ाने रद रहने के साथ कई विलंबित रही। इसके चलते विमान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई समेत अन्य शहरों को जाने वाले यात्री दो दिन से बनारस में फंसे हैं। कई यात्री दूसरे साधन से या सड़क मार्ग से अपने गंतव्य को निकल गए।

    परिजन एयरपोर्ट पर अपने सगे-संबंधियों का घंटों इंतजार करते रहे। हालांकि, विमानन कंपनियां अपने वेबसाइट और एप के जरिए यात्रियों को सूचना देती रही। साथ ही अपील किया कि वे घर से निकलने से पहले विभाग के वेबसाइट और एप को जरूर देखें जिससे उन्हें परेशानी नहीं हो। विमानों का संचालन सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही हो सका। पहला विमान काठमांडू से वाराणसी एक घंटे की देरी से सुबह नौ बजे पहुंचा।

    इंडिगो विमान से एयरपोर्ट पहुंची महिला विमान यात्री बरीन फातिमा ने बताया कि बुधवार को मैं लंदन से निकली थी और दस घंटे में गुरुवार को दिल्ली पहुंची। दिल्ली से वाराणसी की मेरी फ्लाइट थी लेकिन वाराणसी में हवाई क्षेत्र में पहुंचने और खराब मौसम होने के कारण फ्लाइट को कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया, फिर कोलकाता में फ्यूल लेने के बाद विमान वापस दिल्ली लौट गया।

    दिल्ली में हम अपने रिश्तेदार के घर रुकी और फिर शुक्रवार को दिल्ली से शाम चार बजे वाराणसी पहुंचीं। गुरुवार को बलिया से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे मोहम्मद जुबैर ने बताया कि गुरुवार को मुझे अकासा एयर के विमान से मुंबई जाना था। मैं बलिया से कार बुक कर वाराणसी पहुंचा तो पता चला कि मेरी फ्लाइट कैंसिल है। मुझे टिकट रिफंड तो मिला लेकिन मुझे एयरपोर्ट के बाहर होटल में खुद के खर्चे से रुकना पड़ा।

    शुक्रवार को भी मैं एयरपोर्ट पहुंचा और टिकट लेने की कोशिश की लेकिन सभी विमान फूल थे। ऐसे में टिकट नहीं मिला। अब शनिवार को वाया दिल्ली कनेक्टिंग विमान से टिकट बुक किया हूं।

    गुरुवार को अहमदाबाद जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे पिंडरा के रिजवान पठान ने बताया कि मैं कैंसर पीड़ित हूं। डाक्टर को दिखाने के लिए जाना था लेकिन एयरपोर्ट पहुंचा तो पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है, फिर मैंने शुक्रवार का टिकट बुक किया तो पता चला कि आज भी फ्लाइट कैंसिल है। अब लखनऊ से अहमदाबाद के लिए टिकट बुक कराया हूं।

    ये विमान रहेंगे निरस्त

    एयर इंडिया एक्सप्रेस

    • दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली आईएक्स 1223 /1224
    • हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद आईएक्स 2835 / 2834
    • दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली आईएक्स 1251 / 1252
    • मुंबई-वाराणसी-मुंबई आईएक्स 1023 / 2547

    एयर इंडिया

    • दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली एआई 2495 / 2496

    अकासा एयर

    • बेंगलुरु-वाराणसी-मुंबई क्यूपी 1421 / 1492


    इंडिगो

    • भुवनेश्वर-वाराणसी-भुवनेश्वर 6 ई 7035 / 7036
    • मुंबई-वाराणसी-मुंबई 6 ई 5123 / 6544
    • कोलकाता-वाराणसी-कोलकाता 6 ई 822 / 507
    • हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद 6 ई 307 / 626
    • बेंगलुरु-वाराणसी- बेंगलुरु 6 ई 438 / 439
    • बेंगलुरु-वाराणसी-बेंगलुरु 6 ई 714 / 499
    • चेन्नई-वाराणसी-चेन्नई 6 ई 401 / 6044

    स्पाइसजेट

    • एसजी 441 / 442 अहमदाबाद-वाराणसी-अहमदाबाद