Fog In UP: वाराणसी में घने कोहरे का असर, 30 विमान रद और कई विलंबित

जागरण संवाददाता, बाबतपुर। UP flight delays:घने कोहरे और कम दृश्यता के चलते शुक्रवार को 30 उड़ाने रद रहने के साथ कई विलंबित रही। इसके चलते विमान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई समेत अन्य शहरों को जाने वाले यात्री दो दिन से बनारस में फंसे हैं। कई यात्री दूसरे साधन से या सड़क मार्ग से अपने गंतव्य को निकल गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिजन एयरपोर्ट पर अपने सगे-संबंधियों का घंटों इंतजार करते रहे। हालांकि, विमानन कंपनियां अपने वेबसाइट और एप के जरिए यात्रियों को सूचना देती रही। साथ ही अपील किया कि वे घर से निकलने से पहले विभाग के वेबसाइट और एप को जरूर देखें जिससे उन्हें परेशानी नहीं हो। विमानों का संचालन सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही हो सका। पहला विमान काठमांडू से वाराणसी एक घंटे की देरी से सुबह नौ बजे पहुंचा।



इंडिगो विमान से एयरपोर्ट पहुंची महिला विमान यात्री बरीन फातिमा ने बताया कि बुधवार को मैं लंदन से निकली थी और दस घंटे में गुरुवार को दिल्ली पहुंची। दिल्ली से वाराणसी की मेरी फ्लाइट थी लेकिन वाराणसी में हवाई क्षेत्र में पहुंचने और खराब मौसम होने के कारण फ्लाइट को कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया, फिर कोलकाता में फ्यूल लेने के बाद विमान वापस दिल्ली लौट गया।

दिल्ली में हम अपने रिश्तेदार के घर रुकी और फिर शुक्रवार को दिल्ली से शाम चार बजे वाराणसी पहुंचीं। गुरुवार को बलिया से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे मोहम्मद जुबैर ने बताया कि गुरुवार को मुझे अकासा एयर के विमान से मुंबई जाना था। मैं बलिया से कार बुक कर वाराणसी पहुंचा तो पता चला कि मेरी फ्लाइट कैंसिल है। मुझे टिकट रिफंड तो मिला लेकिन मुझे एयरपोर्ट के बाहर होटल में खुद के खर्चे से रुकना पड़ा।