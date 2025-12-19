Fog In UP: कोहरे ने रोकी उड़ानें, मुंबई की फ्लाइट जयपुर डायवर्ट, दो रद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मौसम में आए बदलाव और घने कोहरे की वजह से दिन भर उड़ानों में देरी के बाद शाम होते-होते स्थिति बिगड़ गई। मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी और उसे जयपुर डायवर्ट करना पड़ा।

दिल्ली से आ रहे अकासा एयरलाइन के विमान को भी वापस भेज दिया गया।उड़ानें रद व डायवर्ट होने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी और एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति भी बनी।एयरलाइंस के अधिकारियों ने रिफंड व दूसरे दिन का टिकट देकर यात्रियों को शांत कराया।

दिल्ली से सुबह 10:50 बजे गोरखपुर पहुंचने वाला स्पाइसजेट का विमान 2:15 घंटे की देरी से एयरपोर्ट पर पहुंचा।वहीं सुबह 11:40 बजे आने वाला इंडिगो का दिल्ली-गोरखपुर विमान भी लगभग 1:15 घंटे की देरी से आया।लगातार बदलते आगमन समय के कारण यात्रियों को टर्मिनल भवन में लंबा इंतजार करना पड़ा।अपराह्न 3:30 बजे कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट करीब डेढ़ घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची।

देरी का असर प्रस्थान करने वाली उड़ानों पर भी पड़ा। दोपहर 2:55 बजे दिल्ली जाने वाली अकासा एयर की फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर रवाना नहीं हो सकी और करीब शाम चार बजे उड़ान भर पाई।मुंबई से शाम 6:15 बजे आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट लगभग दो घंटे की देरी से रात करीब आठ बजे गोरखपुर पहुंची, लेकिन उस समय घना कोहरा छा जाने के कारण दृश्यता बेहद कम थी।