VIDEO : वाराणसी में पार्क और बंजर भूमि पर कब्जे के खिलाफ आठवें दिन अनोखा विरोध प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के नरिया वार्ड स्थित गांधीनगर रोहित नगर में पार्क , कम्युनिटी सेंटर और बंजर भूमि पर कब्जे के खिलाफ कालोनी के लोगों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में आठवें दिन अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया।

सोमवार को स्थानीय लोगों ने पूर्व पार्षद वरुण सिंह व अशोक पटेल तथा अधिवक्ता हरिशंकर मिश्रा मंचल के नेतृत्व में जुलूस निकाला। जिसमें भूमाफिया रूपी राक्षस के खिलाफ बैनर तथा दानवों का मुखड़ा लगाकर नारेबाजी करते हुए कालोनियों में विवादित जमीन तक घूमकर नगाड़ा बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

वरुण सिंह और अशोक पटेल ने कहा कि दानवरूपी भूमाफिया बंजर और पार्क जैसी जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवस जैसी भूख मिटा रहे हैं उनका अब बहिष्कार और विरोध जनता कर रही है। आरोप है कि यहां कालोनाइजर द्वारा श्रीराम सहकारी समिति बनाकर भूमि बेचा है जिसमें अनियमितता करते हुए पार्क, सीवर ड्रेनेज और कम्युनिटी सेंटर दिखाकर प्लाट बेचे गए लेकिन बाद में उनको भी बेच दिया गया। इसके पहले धरना स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।