वाराणसी में छह करोड़ की चांदी पर किसी ने नहीं की दावेदारी

    Wed, 15 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    वाराणसी के सिगरा पुलिस ने 1129 किलो चांदी जब्त की, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपये है। दो दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने इस चांदी पर अपना दावा नहीं किया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों को बांड पर रिहा कर दिया है। आयकर विभाग ने चांदी की कीमत का आकलन किया था। पुलिस को उम्मीद थी कि दीपावली के कारण व्यापारी दावा करेंगे, पर कोई नहीं आया।

    आयकर विभाग की टीम चांदी तस्करी के असली स्रोत तलाश रही।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा पुलिस द्वारा सोमवार को पकड़ी गई 1129 किलो चांदी पर दूसरे दिन मंगलवार को भी किसी ने दावेदारी नहीं की। पुलिस पकड़े गए लोगों से इस बात का बांड भरवाकर जरूर छोड़ दी कि, जब भी तफ्तीश में जरूरत पड़ेगी उन्हें पुलिस के पास आना होगा। टाटा मैजिक गाड़ी को पुलिस ने सारे कागजात भरवाकर छोड़ दिया।

    डीसीपी क्राइम सरवणन टी व सिगरा पुलिस टीम ने सोमवार को टाटा मैजिक गाड़ी पर लदी 1129 किलो चांदी पकड़ी थी। आयकर विभाग की टीम सोमवार को पूरे दिन जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि बरामद चांदी की कीमत छह करोड़ है।पुलिस और आयकर विभाग को उम्मीद थी कि दीपावली पर्व की तैयारी को कारोबारी जाया नहीं जाने देंगे।

    बरामद चांदी पर मंगलवार को दूसरे दिन जरूर दावेदारी करेंगे, लेकिन कोई पहुंचा नहीं। इससे पूर्व आदमपुर पुलिस ने 180 किलो चांदी बरामद की थी, जिसे अपना बताने के लिए कारोबारियों ने एक माह बाद दावा किया था।