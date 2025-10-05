वाराणसी पुलिस ने दो इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों पर था 25-25 हजार का इनाम

रोहनिया और सारनाथ पुलिस ने 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ईश्वर चन्द्र मौर्या को रोहनिया पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया उस पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। वहीं सारनाथ पुलिस ने बबलू सिंह को धोखाधड़ी धमकी और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था।

जागरण संवाददाता वाराणसी। रोहनिया और सारनाथ पुलिस ने 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को दबोचा है। इलेक्ट्रानिक्स पहाड़ी थाना मंडुवाडीह का निवासी 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश ईश्वर चन्द्र मौर्या को रोहनिया पुलिस ने दफ्फलपुर चौराहा से दबोचा। डीसीपी प्रमोद कुमार ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार का इनाम रखा था।

थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को आरोपित ईश्वर चन्द्र मौर्य के खिलाफ मीरजापुर के जिगना निवासी देवा उपाध्याय ने थाना रोहनियां में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.30 लाख रुपये लेकर कूटरचित और भारतीय मानव विकास स्वास्थ्य संस्थान का फर्जी नियुक्ति पत्र देने का केस दर्ज कराया था।

उसके बाद से ही ईश्वर चन्द्र फरार चल रहा था। केस के जांच अधिकारी दारोगा नीरज कुमार भारतीय मानव संस्थान का आफिस खोजने लखनऊ गए तो वहां दफ्तर खोजने से भी नहीं मिला। इधर कई प्रयास के बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई तो डीसीपी प्रमोद कुमार ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया।