वाराणसी में सात डिग्री के करीब पहुंचा पारा, कोहरे के बाद खिली धूप ने दी यह चेतावनी
वाराणसी में तापमान 7 डिग्री के करीब पहुंचने से ठंड बढ़ गई है। सुबह घना कोहरा छाया रहा, लेकिन बाद में धूप खिली। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक घने कोहरे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में देर रात से सुबह तक घने कोहरे की फैली चादर को सूरज के ताप ने आखिरकार सुबह नौ बजे के बाद भेदना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में धूप का असर जमीन तक जा पहुंचा। सुबह के भीषण गलन भरे माहौल के बीच वातावरण में नमी का स्तर भी कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा। बादलों की सक्रियता पश्चिम में तो रही लेकिन पूरब की ओर नहीं आ सकी। इसकी वजह से पछुआ का जोर पूरब तक पर्याप्त असर नहीं कर सका।
पछुआ हवाओं का रुख बदलने की वजह से कोहरा भी समय से छंट गया और धूप ने पर्याप्त तेजी दिखाई। हालांकि उसके पूर्व ही न्यूनतम तापमान ने सात डिग्री के करीब जाकर गलन का अहसास कराया और लोग ठंड में कांपते नजर आए। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी थी। लिहाजा देर रात से ही कोहरा घना होता चला गया और कोहरे की फैली चादर ने सुबह तक गलन का अनवरत अहसास कराया। लोगों ने गर्मी की तलाश में अलाव और बिस्तर का सहारा लिया।
हालांकि सुबह खिली धूप सेंकने भी लोग पहुंचे और धूप में राहत तलाशते नजर आए। मौसम विभाग ने धूप खिलने के बाद दोबारा गलन और कोहरे का अनुमान जताया है। माना जा रहा है कि आसमान साफ होने के बाद अब कोहरा और असरकारक होगा। इसकी वजह से सड़कों पर वाहनों का संचालन प्रभावित होना तय है। माैसम विभाग ने अगले दो दिनों तक घने कोहरे का संकेत दिया है। माना जा रहा है कि नया साल आने तक मौसम का यही तल्ख रुख बना रहेगा।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 16.0°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.6 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 7.2°C रहा जो सामान्य से 2.0 डिग्री कम दर्ज किया गया। आर्द्रता इस दौरान न्यूनतम 93% और अधिकतम 97% दर्ज की गई। मौसम में गलन का असर तापमान के सामान्य से न्यूनतम होने की वजह से था। आसमान साफ होने के बाद गलन और कोहरे का दौर दोबारा भी बना रहने की उम्मीद है। जबकि अंचलों में मौसम का रुख और भी तल्ख नजर आएगा।
