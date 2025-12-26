जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहि‍त वाराणसी में देर रात से सुबह तक घने कोहरे की फैली चादर को सूरज के ताप ने आख‍िरकार सुबह नौ बजे के बाद भेदना शुरू क‍िया तो थोड़ी ही देर में धूप का असर जमीन तक जा पहुंचा। सुबह के भीषण गलन भरे माहौल के बीच वातावरण में नमी का स्‍तर भी कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा। बादलों की सक्र‍ियता पश्‍च‍िम में तो रही लेक‍िन पूरब की ओर नहीं आ सकी। इसकी वजह से पछुआ का जोर पूरब तक पर्याप्‍त असर नहीं कर सका।

पछुआ हवाओं का रुख बदलने की वजह से कोहरा भी समय से छंट गया और धूप ने पर्याप्‍त तेजी द‍िखाई। हालांक‍ि उसके पूर्व ही न्‍यूनतम तापमान ने सात ड‍िग्री के करीब जाकर गलन का अहसास कराया और लोग ठंड में कांपते नजर आए। मौसम व‍िभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी थी। ल‍िहाजा देर रात से ही कोहरा घना होता चला गया और कोहरे की फैली चादर ने सुबह तक गलन का अनवरत अहसास कराया। लोगों ने गर्मी की तलाश में अलाव और ब‍िस्‍तर का सहारा ल‍िया।

हालांक‍ि सुबह ख‍िली धूप सेंकने भी लोग पहुंचे और धूप में राहत तलाशते नजर आए। मौसम व‍िभाग ने धूप ख‍िलने के बाद दोबारा गलन और कोहरे का अनुमान जताया है। माना जा रहा है क‍ि आसमान साफ होने के बाद अब कोहरा और असरकारक होगा। इसकी वजह से सड़कों पर वाहनों का संचालन प्रभाव‍ित होना तय है। माैसम व‍िभाग ने अगले दो द‍िनों तक घने कोहरे का संकेत द‍िया है। माना जा रहा है क‍ि नया साल आने तक मौसम का यही तल्‍ख रुख बना रहेगा।