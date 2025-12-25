वाराणसी में मौसम विभाग का अलर्ट, घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी, आ सकते हैं बादल भी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार की सुबह कोहरे और गलन का दौर बना रहा। सप्‍ताह भर से सूरज का पर्याप्‍त ताप भी धरती पर नहीं पहुंच पा रहा है। शीत द‍िवस का संकेत भी अगले दो द‍िनों तक मौसम व‍िभाग ने जारी क‍िया है। मौसम व‍िभाग ने हालांक‍ि पूर्व में ही गलन कोहरा और शीत द‍िवस का अलर्ट जारी क‍िया था। मौसम व‍िभाग ने तीन द‍िनों तक घने कोहरे का संकेत द‍िया है। इसकी वजह से गलन में इजाफा भी आगे होने का अंदेशा बना हुआ है। पछुआ हवाओं का जोर रहने पर बादलों की भी सक्र‍ियता बनी रह सकती है।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 18.5°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 4.1 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 9.5°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.3 ड‍िग्री अध‍िक था। आर्द्रता इस दौरान अध‍िकतम सौ फीसद और न्‍यूनतम 89% फीसद दर्ज क‍िया गया। मौसम व‍िभाग ने दो द‍िनों तक शीत द‍िवस होने का अंदेशा जताया है। पछुआ हवाओं का जोर रहा तो वातावरण में नमी का असर ही नहीं गलन और कोहरे का भी जोर होगा। मौसम वि‍भाग की ओर से इस पूरे सप्‍ताह मौसम में उतार चढ़ाव बने रहने का अंदेशा जताया गया है। सैटेलालट तस्‍वीरों में राजस्‍थान के आसपास बादलों की कुछ सक्र‍ियता भी बनी हुई है। पछुआ का जोर रहा तो यह पूर्वांचल तक असर भी हो सकता है।