जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख तल्‍खी की ओर है। दो द‍िनों से दोपहर में धूप का कुछ असर होने के बाद भी गलन का प्रकोप जारी है। सुबह और शाम के साथ ही रात भर गलन का प्रकोप हो रहा है। इसके साथ ही वातावरण में घुला कोहरे का प्रकोप सड़कों पर नजर आ रहा है।

रात में कोहरे का व्‍यापक प्रकोप हो रहा है, ऐसे में वातावरण में हो रहा बदलाव गलन के साथ वाहनों को भी चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर मौसम व‍िभाग ने भी अब अलर्ट अगले चार द‍िनों के ल‍िए जारी कर लोगों को सतर्क रहने के ल‍िए अलर्ट क‍िया है। इसकी वजह से मौसमी बीमार‍ियां भी स‍िर उठाएंगी।

मौसम व‍िभाग ने शन‍िवार को अगले चार द‍िनों के ल‍िए अलर्ट जारी क‍िया है। मौसम व‍िभाग ने बताया है क‍ि अगले चार द‍िनों में घना कोहरा भी असर करेगा और गलन भी व्‍यापक होगी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में मौसम का रुख तल्खी की ओर बढ़ रहा है। पिछले दो दिनों से दिन के समय धूप का कुछ असर देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद गलन का प्रकोप लगातार बना हुआ है।

सुबह और शाम के समय के साथ-साथ रात भर भी गलन का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। इस दौरान वातावरण में घुला कोहरा सड़कों पर दृश्यता को प्रभावित कर रहा है। रात के समय कोहरे का व्यापक प्रकोप हो रहा है, जिससे वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण गलन के साथ-साथ वाहनों को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने इस स्थिति को देखते हुए अगले चार दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस मौसम के कारण मौसमी बीमारियों के बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में नागरिकों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

वाराणसी में गलन और कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाजी लोगों को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चलाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। कई स्थानों पर दृश्यता कम होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय तापमान में गिरावट और कोहरे की स्थिति सामान्य है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि इस मौसम में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। खासकर सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों के मामले बढ़ने की संभावना है।

इसलिए, नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे गर्म कपड़े पहनें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा, लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उचित आहार और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जा रही है।

मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे गलन और कोहरे की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ऐसे में सभी को सतर्क रहना चाहिए और आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए।

इस प्रकार, वाराणसी में मौसम की तल्खी ने जनजीवन को प्रभावित किया है और नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सभी को इस मौसम में सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि वे स्वस्थ रह सकें और मौसमी बीमारियों से बच सकें।