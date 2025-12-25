सपा कार्यालय अर्दली बाजार में बहुजन नायक महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई गई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय अर्दली बाजार में बहुजन नायक महाराजा बिजली पासी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महाराजा बिजली पासी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त की। इसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महाराजा के योगदान और उनके जीवन पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने कहा कि महाराजा बिजली पासी ने न केवल पासी समुदाय, बल्कि समूचे दलित समाज के लिए गौरव का इतिहास रचा है। उन्होंने बताया कि महाराजा बिजली पासी एक कुशल शासक के साथ-साथ अदम्य साहस और पराक्रम के प्रतीक भी माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में पासी समुदाय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने बताया कि महाराजा बिजली पासी 12वीं सदी के वीर योद्धा थे, जिन्होंने अवध क्षेत्र के बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्हें दलितों के गौरव के रूप में याद किया जाता है, और उनके कार्यों ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया।