वाराणसी में मुंबई जा रहा स्पाइस जेट का विमान घने कोहरे के कारण रनवे से वापस लौटा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। घना कोहरा पूर्वांचल में व‍िमान यात्रा को चुनौती दे रहा है। इसी कड़ी में स्पाइस जेट का विमान घने कोहरे के कारण वाराणसी से मुंबई लौट आया है। वाराणसी से मुंबई जा रहा स्पाइस जेट का विमान एसजी 330, घने कोहरे के कारण टेक ऑफ नहीं कर सका और उसे वापस एप्रन पर लाया गया। यह घटना गुरुवार सुबह 7:45 बजे हुई, जब विमान ने रनवे पर पहुंचने के बाद टेक ऑफ़ की अनुमति नहीं मिलने पर वापस लौटने का निर्णय लिया।

एप्रन से रनवे पर पहुंचा तो दृश्यता कम होने के कारण टेक ऑफ़ की अनुमति नहीं मिली और विमान को वापस एप्रन पर लाया गया। विमान में सवार यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतारने के बाद, इसे ग्राउंड कर दिया गया। यात्रियों को आसपास के होटलों में ठहराया गया, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

गुरुवार को यह विमान एसजी 329 के रूप में मुंबई पहुंचा था, और फिर इसे एसजी 330 के रूप में वाराणसी से उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन दृश्यता कम होने के कारण टेक ऑफ की अनुमति नहीं मिली। इससे पहले, बुधवार को भी इस विमान की उड़ान निरस्त की गई थी, जिससे यात्रियों को पहले से ही असुविधा का सामना करना पड़ा था।

स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा प्राथमिकता है और जब भी मौसम की स्थिति उड़ान के लिए अनुकूल नहीं होती, तो विमान को ग्राउंड किया जाता है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे इस स्थिति को समझें और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

विमानन उद्योग में मौसम की स्थिति का प्रभाव हमेशा महत्वपूर्ण होता है। घने कोहरे के कारण कई बार उड़ानें प्रभावित होती हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए।

यात्रियों को होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे आराम से रह सकें और उनकी यात्रा में कोई और बाधा न आए। स्पाइस जेट ने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।