UP के इस जिले में 5.79 लाख उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर हुए प्रीपेड, छुट्टी के दिन नहीं कटेगी बिजली
उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड करने में अच्छी प्रगति की है। त्रिवेणी कलस्टर में 2.10 लाख से अधिक, काशी कलस्टर में 2.42 लाख से अधिक और गोरखपुर कलस्टर में 1.26 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो चुके हैं। विभाग का लक्ष्य है कि बाकी बचे मीटरों को भी दो महीने में प्रीपेड कर दिया जाए।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुराने मीटरों की जगह उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा तीन कलस्टर बनाकर डिस्काम अंतर्गत आने वाले छह मंडलों के सभी जिलों को शामिल किया गया है। प्रयागराज प्रथम और द्वितीय के साथ ही मिर्जापुर को शामिल करके त्रिवेणी कलस्टर बनाया गया है।
गोरखपुर प्रथम और द्वितीय के साथ बस्ती मंडल को गोरखपुर कलस्टर में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी प्रथम, द्वितीय के साथ आजमगढ़ मंडल के सभी जिलों को शामिल करके काशी कलस्टर बनाया गया है।
इसमें हर कलस्टर क्षेत्र में 25-25 लाख स्मार्ट मीटर प्रथम चरण में लगाने का लक्ष्य तय है। इसके सापेक्ष अभी तक 14 लाख 60 हजार स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है।
बिजली विभाग द्वारा लगाए गए 14 लाख 60 हजार स्मार्ट मीटर में से पांच लाख उन्यासी हजार स्मार्ट मीटर को प्रीपेड किया गया है। जिन उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर प्रीपेड हुआ है अब वह अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने के बाद ही बिजली का उपयोग कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं की बिजली सार्वजनिक अवकाश के साथ ही रविवार के दिन नहीं कटेगी।
इसके साथ ही प्रीपेड उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करने के लिए तत्काल रिचार्ज करने में सहूलियत देते हुए उन्हे एक माह का ग्रेस पीरियड दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने के लिए परेशान नहीं होना पड़े।
त्रिवेणी कलस्टर में पांच लाख छब्बीस हजार स्मार्ट मीटर लगे हैं और अभी तक दो लाख 10 हजार 600 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड किया गया है। काशी कलस्टर में पांच लाख तेरह हजार स्मार्ट मीटर लगे हैं और दो लाख 42 हजार 600 स्मार्ट मीटर प्रीपेड हुए हैं। इसके साथ ही गोरखपुर कलस्टर में चार लाख इक्कीस हजार स्मार्ट मीटर लगे हैं और इसमें एक लाख 26 हजार 600 स्मार्ट मीटर प्रीपेड हुए हैं। बाकी स्मार्ट मीटरों को भी दो माह के भीतर प्रीपेड कर दिया जाएगा।
-शशांक अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता,
एएमआईएसपी (एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर)
