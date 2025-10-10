UP के इस जिले में 5.79 लाख उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर हुए प्रीपेड, छुट्टी के दिन नहीं कटेगी बिजली

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुराने मीटरों की जगह उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा तीन कलस्टर बनाकर डिस्काम अंतर्गत आने वाले छह मंडलों के सभी जिलों को शामिल किया गया है। प्रयागराज प्रथम और द्वितीय के साथ ही मिर्जापुर को शामिल करके त्रिवेणी कलस्टर बनाया गया है।

गोरखपुर प्रथम और द्वितीय के साथ बस्ती मंडल को गोरखपुर कलस्टर में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी प्रथम, द्वितीय के साथ आजमगढ़ मंडल के सभी जिलों को शामिल करके काशी कलस्टर बनाया गया है।

इसमें हर कलस्टर क्षेत्र में 25-25 लाख स्मार्ट मीटर प्रथम चरण में लगाने का लक्ष्य तय है। इसके सापेक्ष अभी तक 14 लाख 60 हजार स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है।

बिजली विभाग द्वारा लगाए गए 14 लाख 60 हजार स्मार्ट मीटर में से पांच लाख उन्यासी हजार स्मार्ट मीटर को प्रीपेड किया गया है। जिन उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर प्रीपेड हुआ है अब वह अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने के बाद ही बिजली का उपयोग कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं की बिजली सार्वजनिक अवकाश के साथ ही रविवार के दिन नहीं कटेगी।