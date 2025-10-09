Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPCL: मीटर वही, प्रीपेड का नाम, तीन गुणा बढ़ गया बिजली कनेक्शन का दाम

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने प्रीपेड मीटर के नाम पर बिजली कनेक्शन के दाम तीन गुना बढ़ा दिए हैं, जिससे उपभोक्ताओं में आक्रोश है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मीटर वही है, लेकिन दाम बढ़ गए हैं। UPPCL का कहना है कि इसका उद्देश्य बिजली चोरी रोकना है, लेकिन लोगों को इससे परेशानी हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। मोहद्दीपुर खंड क्षेत्र में देवंती देवी ने दो किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन किया। अवर अभियंता ने आवेदन की जांच की और सब कुछ सही मिलने पर रिपोर्ट लगा दी।

    बताया गया कि तकरीबन 19 सौ रुपये आनलाइन जमा कर दीजिए। इसके बाद मीटर लगाने के साथ ही कनेक्शन जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। रिपोर्ट लगाने के बाद देवती देवी के स्वजन ने कनेक्शन के रुपये जमा करने के लिए पोर्टल खोला तो हैरान रह गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    19 सौ रुपये की जगह 6414 रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए थे। अब कनेक्शन लेना था तो स्वजन ने रुपये जमा किए। बिजली निगम की ओर से दी गई रसीद में लाइन चार्ज के लिए 398 रुपये और मीटर की कीमत के रूप में 6016 रुपये जमा करने की जानकारी दी गई।

    राप्तीनगर क्षेत्र में कनेक्शन लेने वाले शिवकुमार को भी कनेक्शन के रुपये जमा करने में दिक्कत हुई। एकमुश्त तीन गुणा से ज्यादा रुपये जमा करने के कारण वह परेशान हो गए। उन्होंने दूसरे से उधार लेकर रुपये जमा किए।

    बिजली निगम में नया कनेक्शन लेने वालों को अब ज्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं। यह हो रहा है कनेक्शन प्रीपेड करने के नाम पर। प्रीपेड कनेक्शन के नाम पर बिजली निगम रुपये तो ले रहा है लेकिन जो मीटर लगाए जा रहे हैं वह पहले वाले ही स्मार्ट मीटर हैं। यानी मीटर वही है लेकिन उपभोक्ताओं से वसूली बढ़ गई है। बिजली की जरूरत को देखते हुए उपभोक्ता मजबूरी में रुपये जमा कर रहे हैं।

    पहले यही मीटर कम दर पर लगता था

    जिस प्रीपेड मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से ज्यादा रुपये लिए जा रहे हैं वह मीटर पहले से लगे इलेक्ट्रानिक मीटरों की जगह हर कनेक्शन पर लगाए जा रहे हैं। पुराने की जगह नया मीटर लगाने पर रुपये नहीं लिए जा रहे हैं। पहले यही मीटर इलेक्ट्रानिक मीटरों वाले रेट पर लगाया जाता था। हाल के दिनों में बिजली निगम के निर्देश के बाद प्रीपेड मीटर जुड़ने की वजह से रुपये बढ़ गए।

    यह भी पढ़ें- अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने जारी किया खास वीडियो, गोरखपुर वासियों से कर दी यह अपील 



    आवेदन में अब भी पोस्ट पेड कनेक्शन का विकल्प

    बिजली निगम ने भले ही सभी नए कनेक्शनों पर अनिवार्य रूप से प्रीपेड मीटर लगाने के ही निर्देश दिए हैं लेकिन झटपट पोर्टल पर अभी पोस्टपेड कनेक्शन का भी विकल्प दिख रहा है। आवेदक प्रीपेड की जगह पोस्टपेड कनेक्शन का विकल्प चुन रहे हैं। आवेदन करने के बाद जब आपत्ति लग रही है तब पता चल रहा है कि प्रीपेड कनेक्शन के लिए आवेदन करना है।

    उपभोक्ता परिषद कर रहा है विरोध

    विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रीपेड कनेक्शन के नाम पर ज्यादा रुपये वसूलने का विरोध किया है। परिषद ने इस मामले में विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी दायर की है। अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में नियामक आयोग ने नान स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6016 रुपये की दर निर्धारित की थी। उसी दर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर काे लगाना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि दोनों के मानक अलग हैं। यह उपभोक्ताओं से सीधी वसूली है।