UPPCL: मीटर वही, प्रीपेड का नाम, तीन गुणा बढ़ गया बिजली कनेक्शन का दाम

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। मोहद्दीपुर खंड क्षेत्र में देवंती देवी ने दो किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन किया। अवर अभियंता ने आवेदन की जांच की और सब कुछ सही मिलने पर रिपोर्ट लगा दी। बताया गया कि तकरीबन 19 सौ रुपये आनलाइन जमा कर दीजिए। इसके बाद मीटर लगाने के साथ ही कनेक्शन जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। रिपोर्ट लगाने के बाद देवती देवी के स्वजन ने कनेक्शन के रुपये जमा करने के लिए पोर्टल खोला तो हैरान रह गए।

19 सौ रुपये की जगह 6414 रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए थे। अब कनेक्शन लेना था तो स्वजन ने रुपये जमा किए। बिजली निगम की ओर से दी गई रसीद में लाइन चार्ज के लिए 398 रुपये और मीटर की कीमत के रूप में 6016 रुपये जमा करने की जानकारी दी गई।

राप्तीनगर क्षेत्र में कनेक्शन लेने वाले शिवकुमार को भी कनेक्शन के रुपये जमा करने में दिक्कत हुई। एकमुश्त तीन गुणा से ज्यादा रुपये जमा करने के कारण वह परेशान हो गए। उन्होंने दूसरे से उधार लेकर रुपये जमा किए। बिजली निगम में नया कनेक्शन लेने वालों को अब ज्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं। यह हो रहा है कनेक्शन प्रीपेड करने के नाम पर। प्रीपेड कनेक्शन के नाम पर बिजली निगम रुपये तो ले रहा है लेकिन जो मीटर लगाए जा रहे हैं वह पहले वाले ही स्मार्ट मीटर हैं। यानी मीटर वही है लेकिन उपभोक्ताओं से वसूली बढ़ गई है। बिजली की जरूरत को देखते हुए उपभोक्ता मजबूरी में रुपये जमा कर रहे हैं।



पहले यही मीटर कम दर पर लगता था

जिस प्रीपेड मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से ज्यादा रुपये लिए जा रहे हैं वह मीटर पहले से लगे इलेक्ट्रानिक मीटरों की जगह हर कनेक्शन पर लगाए जा रहे हैं। पुराने की जगह नया मीटर लगाने पर रुपये नहीं लिए जा रहे हैं। पहले यही मीटर इलेक्ट्रानिक मीटरों वाले रेट पर लगाया जाता था। हाल के दिनों में बिजली निगम के निर्देश के बाद प्रीपेड मीटर जुड़ने की वजह से रुपये बढ़ गए।