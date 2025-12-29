जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में दो द‍िनों से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से गलन तो अपार है ही साथ ही यातायात व्‍यवस्‍था में दुश्‍वारी बढ़ गई है। सड़कों पर जहां कोहरे में वाहन मानो रेंगते हुए चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर व‍िमान और ट्रेनों का संचालन भी बुरी तरह से प्रभाव‍ित है। माना जा रहा है आने वाले कुछ द‍िनों तक मौसम का यही रुख बना रहेगा।

बाबतपुर-सोमवार को दिल्ली में घने कोहरे का असर वाराणसी के विमान यात्रियों पर पड़ा ।दिल्ली से आने और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली कुल छह उड़ानें रद करनी पड़ी। इसके अलावा अन्य कई उड़ानें विलंबित भी हुईं।

1.दिल्ली से आने और वापस दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स 1223/1224 निरस्त

2. दिल्ली से वाराणसी आने और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली ए आई 1741/1870 निरस्त



3. दिल्ली से आने और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट एसजी 718/719 निरस्त

वहीं दूसरी ओर कई ट्रेनें भी कोहरे की वजह से व‍िलंब‍ित रहीं और लोगों को भारी दुश्‍वारी झेलनी पड़ी। यात्रा करने वालों को भीषण ठंड में स्‍टेशनों पर ही ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा। जबक‍ि ट्रेनों के व‍िल‍ंंब‍ित होने से स्‍टेशन पर यात्र‍ियों की भीड़ भी पूछताछ काउंटर पर भटकती नजर आई। सोमवार को व‍िलंब‍ित ट्रेनें-