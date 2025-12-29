Language
    कोहरे के कारण वाराणसी आने और दिल्ली जाने वाली छह फ्लाइट निरस्त तो दर्जन भर ट्रेनें व‍िलंब‍ित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    वाराणसी और पूर्वांचल में दो दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड के साथ-साथ यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में दो द‍िनों से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से गलन तो अपार है ही साथ ही यातायात व्‍यवस्‍था में दुश्‍वारी बढ़ गई है। सड़कों पर जहां कोहरे में वाहन मानो रेंगते हुए चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर व‍िमान और ट्रेनों का संचालन भी बुरी तरह से प्रभाव‍ित है। माना जा रहा है आने वाले कुछ द‍िनों तक मौसम का यही रुख बना रहेगा।

    बाबतपुर-सोमवार को दिल्ली में घने कोहरे का असर वाराणसी के विमान यात्रियों पर पड़ा ।दिल्ली से आने और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली कुल छह उड़ानें रद करनी पड़ी। इसके अलावा अन्य कई उड़ानें विलंबित भी हुईं।

    1.दिल्ली से आने और वापस दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स 1223/1224 निरस्त

    2. दिल्ली से वाराणसी आने और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली ए आई 1741/1870 निरस्त

    3. दिल्ली से आने और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट एसजी 718/719 निरस्त

    वहीं दूसरी ओर कई ट्रेनें भी कोहरे की वजह से व‍िलंब‍ित रहीं और लोगों को भारी दुश्‍वारी झेलनी पड़ी। यात्रा करने वालों को भीषण ठंड में स्‍टेशनों पर ही ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा। जबक‍ि ट्रेनों के व‍िल‍ंंब‍ित होने से स्‍टेशन पर यात्र‍ियों की भीड़ भी पूछताछ काउंटर पर भटकती नजर आई। सोमवार को व‍िलंब‍ित ट्रेनें- 

    • 22416 वंदे भारत एक्सप्रेस 14 घंटे
    • 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 12 घंटे
    • 12370 कुम्भ एक्सप्रेस 10.30घंटे
    • 12582 नई दिल्ली- बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 घंटे
    • 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस 5 घंटे
    • 15744 फरक्का एक्सप्रेस 4.30 घंटे
    • 12875 नीलांचल एक्सप्रेस 3.30 घंटे
    • 12560 शिवगंगा एक्सप्रेस 3.15 घंटे
    • 18523 विशाखापत्तन - बनारस एक्सप्रेस 3 घंटे
    • 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस 5 घंटे

     