जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य सिकंदर मिश्रा को लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की एयरपोर्ट सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी) का सदस्य नामित किया गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय की ओर से उनका मनोनयन आगामी दो वर्षों के लिए किया गया है।

सिकंदर मिश्रा ने अपने मनोनयन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उनकी प्राथमिकता यात्रियों की सुविधाओं, सेवाओं की गुणवत्ता और एयरपोर्ट के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर अपने सुझाव और अनुभव साझा करना रहेगा। उनका उद्देश्य है कि वाराणसी आने-जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।

उनके मनोनयन पर सांसद प्रिया सरोज, विधायक तूफ़ानी सरोज, सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। यह मनोनयन न केवल सिकंदर मिश्रा के लिए, बल्कि क्षेत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

क्षेत्र के ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने भी इस मनोनयन पर हर्ष व्यक्त किया। इंदल तिवारी, राधेश्याम मिश्रा, राजेश पांडेय, सचिन त्रिपाठी, संदीप मिश्रा, श्री प्रकाश मिश्रा, अरुण उपाध्याय, शैलेंद्र मिश्रा, चंद्रशेखर चौबे सहित अन्य ने इसे क्षेत्र के लिए सम्मानजनक उपलब्धि बताया।

सिकंदर मिश्रा का मानना है कि एयरपोर्ट की सलाहकार समिति में शामिल होकर वे वाराणसी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए वे सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे।