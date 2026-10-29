वाराणसी स्नातक एमएलसी चुनाव में तीसरे दिन सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा की जीत, दोनों सीटों पर सपा का कब्जा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) के अंतर्गत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चल रही मतगणना तीन दिनों की मैराथन प्रक्रिया के बाद गुरुवार शाम को पूरी हो गई। इसी के साथ ही स्‍नातक और श‍िक्ष‍क दोनों की सीटों पर समाजवादी पार्टी की कब्‍जा हो गया।

भारी उलटफेर और रोमांचक मुकाबले के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार केदारनाथ सिंह को करीब बीस हजार मतों के अंतर से शिकस्त दी। इस अंतिम और निर्णायक परिणाम के सामने आने के बाद से ही सपा खेमे में जश्न का माहौल है, जबकि मूसलाधार बारिश के बावजूद मतगणना स्थल के बाहर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखाई दिया।

वाराणसी की पहड़िया मंडी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती का दौर तीन दिनों तक चला। बुधवार को पांचवें दौर की गिनती के दौरान कुछ तकनीकी और राजनीतिक खींचतान के चलते लगभग तीन घंटे तक काउंटिंग प्रभावित रही थी, जिसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई और आधी रात के बाद पुनः गिनती तेजी से आगे बढ़ाई गई।

इस बीच, भाजपा उम्मीदवार केदारनाथ सिंह ने गुरुवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक खुला संदेश साझा करते हुए वाराणसी खंड के समस्त मतदाताओं का आभार जताते हुए लिखा, "जनादेश को मैं पूर्ण विनम्रता एवं लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ स्वीकार करता हूं। यद्यपि इस चुनाव में हमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, तथापि आप सभी का स्नेह और विश्वास मेरे लिए सदैव अमूल्य रहेगा। राजनीति सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का संकल्प है।"

परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित होने के बाद विजेता प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने अपनी इस सफलता को पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा बताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह जीत जनता की बुनियादी समस्याओं और नीतियों की जीत है।