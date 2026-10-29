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वाराणसी स्‍नातक के भाजपा उम्‍मीदवार ने स्‍वीकारी हार, समर्थकों के प्रति जताया आभार, कहा- 'जनसेवा का संकल्प रहेगा जारी'

By Sonu Singh Edited By: Abhishek sharma

वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा उम्मीदवार केदारनाथ सिंह ने परिणाम आने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ...और पढ़ें

वाराणसी स्नातक एमएलसी चुनाव: भाजपा उम्मीदवार केदारनाथ सिंह ने स्वीकारी हार, जनसेवा का संकल्प जारी।