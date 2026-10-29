जागरण संवाददाता, वाराणसी। श‍िक्षक स्‍नातक एमएलसी चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने के साथ ही स्‍नातक का पर‍िणाम भी सपा के पास पहुंचना तय हो चुका है। हालांक‍ि स्‍नातक के पर‍िणाम का गुरुवार को तीसरे द‍िन इंतजार है। जबक‍ि भाजपा खेमे के टेंट में सुबह सन्नाटा पसर गया और कुर्सियां समेटना शुरू हो चुका है।

बुधवार को पांचवें राउंड की काउंट‍िंंग के दौरान भाजपा के लोगों की मौजूदगी नहीं होने की बात से शुरू बवाल के बाद करीब तीन घंटे तक मतगणना प्रभाव‍ित रही है। इसकी वजह से देर रात पांचवें राउंड का पर‍िणाम आ सका। जबक‍ि आधी रात के बाद छठवें राउंड से ग‍िनती फ‍िर शुरू हुई है।

वाराणसी की पहड़िया मंडी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी में एमएलसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना गुरुवार को तीसरे द‍िन भी सुबह से जारी रही। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह पर अपनी बढ़त आख‍िरकार न‍िर्णायक कर ली है।

जनादेश को मैं पूर्ण विनम्रता एवं लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ स्वीकार करता हूं। यद्यपि इस चुनाव में हमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, तथापि आप सभी का स्नेह, सहयोग और विश्वास मेरे लिए सदैव अमूल्य रहेगा। मेरे लिए राजनीति सत्ता अथवा पद प्राप्त करने का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने और जनसेवा के संकल्प को साकार करने का एक सतत प्रयास है।

भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, देवतुल्य कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों एवं समर्थकों का हृदय से विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने इस चुनाव में पूर्ण निष्ठा, समर्पण और परिश्रम के साथ मेरा साथ दिया। आपका विश्वास और सहयोग मेरी शक्ति है।

चुनाव में सफलता और असफलता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं, किंतु जनसेवा का संकल्प किसी परिणाम का मोहताज नहीं होता। मैं पूर्ववत आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा तथा स्नातक समाज के हितों, उनकी समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखूंगा। आप सभी का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद मेरे लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।