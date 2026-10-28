वाराणसी मतगणना स्थल पर लगे सपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पहाड़िया मंडी में चल रही मतगणना स्थल के बाहर आवास विकास कॉलोनी में एकत्र भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल के भीतर एजेंट के रूप में लगे सपा कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया।

वहीं प्रशासन पर इस पूरे मामले में मूक मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया और मतगणना स्थल के अंदर घुसने का प्रयास किया। इस पर पुल‍िस और सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई कर सबको खदेड़ा भी।

मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझा बूझाकर शांत कराया तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। भाजपा नेताओं का आरोप ताकि अंदर चल रही मतगणना स्थल के पास ड्यूटी में लगे सपा कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं और वहां तैनात प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है।