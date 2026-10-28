वाराणसी मतगणना स्थल पर लगे सपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा
वाराणसी के पहाड़िया मंडी मतगणना स्थल के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए हंगामा ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पर किया जोरदार हंगामा।
सपा कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाया गया।
पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पहाड़िया मंडी में चल रही मतगणना स्थल के बाहर आवास विकास कॉलोनी में एकत्र भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल के भीतर एजेंट के रूप में लगे सपा कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया।
वहीं प्रशासन पर इस पूरे मामले में मूक मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया और मतगणना स्थल के अंदर घुसने का प्रयास किया। इस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई कर सबको खदेड़ा भी।
मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझा बूझाकर शांत कराया तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। भाजपा नेताओं का आरोप ताकि अंदर चल रही मतगणना स्थल के पास ड्यूटी में लगे सपा कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं और वहां तैनात प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है।
भाजपा नेता जेपी सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि मतगणना स्थल पर जब काउंटिंग शुरू हुई उसे वक्त हमारी पार्टी के एजेंट वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन नियम कानून को किनारे करते हुए वहां मौजूद चुनाव अधिकारी ने काउंटिंग शुरू कर दी। बताया कि यह बेहद ही पक्षपात पूर्ण है, हम लोगों की मांग है कि चुनाव अधिकारी प्रांजल यादव को हटाया जाए तथा रिकाउंटिंग कराई जाए।
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