वाराणसी में स्नातक एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा मतगणना में आगे, सपा ने प्रशासन पर लगाए आरोप
वाराणसी स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना में सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा भाजपा उम्मीदवार पर बढ़त बनाए हुए हैं। शिक्षक एमएलसी ...और पढ़ें
HighLights
वाराणसी स्नातक एमएलसी चुनाव में मतगणना जारी।
सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा 2900 वोटों से आगे।
शिक्षक एमएलसी जीत से सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्नातक एमएलसी चुनाव वाराणसी में चल रही मतगणना में सपा स्नातक एमएलसी प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने भाजपा के उम्मीवार पर बढ़त बनाई है। शिक्षक एमएलसी चुनाव देर रात सपा उम्मीदवार लाल बिहारी यादव के जीतने के बाद से ही सपाइयों का जोश बढ़ा हुआ है। रात में अपने उम्मीदवार की जीत के बाद से ही सपाई मौके पर सक्रियता के साथ जुटे हुए हैं।
पहड़िया स्थित मतगणना स्थल पर बंडलिंंग का काम पूरा होने के बाद काउंटिंंग शुरू की गई तो सपा उम्मीदवार आशुतोष सिन्हा ने दूसरे राउंड में अपनी बढ़त बनाते हुए करीब 2900 वोट से आशुतोष सिन्हा आगे हो गए। साढ़े नौ बजे के करीब तीसरे राउंड की काउंटिंग जारी है।
वहीं सुबह स्नातक खण्ड के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने बुधवार को प्रशासन पर गड़बड़ी कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन मतगणना में गड़बड़ी कर सकता है। दो राउंड की गिनती हो चुकी है लेकिन प्रशासन घोषणा नहीं कर रहा है और न ही इस संबंध में कुछ डिस्प्ले किया जा रहा है। कहा कि चुनाव आयोग इस बात का तत्काल संज्ञान ले। जानकारी के अनुसार दो राउंड की गिनती में करीब तीन हजार वोट से बीजेपी प्रत्यासी केदार नाथ सिंह से वह आगे चल रहे हैंं।