जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी खंड के शिक्षक एमएलसी पद पर जीत के बाद स्नातक एमएलसी पद की मतगणना में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा की बढ़त से कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। नौवें राउंड की गिनती तक 16984 की न‍िर्णायक बढ़त बना ली है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदारनाथ सिंह हैं।

पहड़िया स्थित मतगणना स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाए और एक-दूसरे को बधाई दी। बार‍िश के बीच भी सपाई नाचते गाते नजर आए और एक दूसरे को जीत की अग्र‍िम बधाइयों में जुटे रहे।

मतगणना के दौरान आशुतोष सिन्हा करीब 17 हजार मतों से आगे चल रहे थे। इस बढ़त से उत्साहित सपा कार्यकर्ता अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। ढोल-नगाड़ों के बीच कार्यकर्ताओं ने ‘अखिलेश यादव जिंदाबाद’, ‘बधाई हो, बधाई हो’ और ‘अभी तो यह अंगड़ाई है, 2027 अभी बाकी है’ जैसे नारे लगाए।