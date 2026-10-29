वाराणसी से आशुतोष सिन्हा की जीत पर सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह, ढोल-नगाड़ों पर थिरके समर्थक, प्रमाण पत्र का इंतजार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा की जीत तय हो गई है। हालांकि, दोपहर 12 बजे तक निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलने की औपचारिकता बाकी बताई गई है। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और समर्थकों ने अपने प्रत्याशी के स्वागत के लिए व‍िजय रथ को फूल-मालाओं से सजा द‍िया है।

मतगणना स्थल के पीछे वाले गेट पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सुबह से ही लगा रहा। समर्थक ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद समेत पार्टी के समर्थन में नारे लगाते रहे हैं। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद आशुतोष सिन्हा के बाहर निकलते ही उनका स्वागत किया जाएगा।