बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर काशी के संतों का कड़ा विरोध, हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ भरी हुंकार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ काशी के संतों ने शुक्रवार को हुंकार भरी और दीपू दास की हत्या पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे निरंतर अत्याचारों और युवा दीपू दास की नृशंस हत्या के विरोध में आज काशी का संत समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरा।

काशी संत समाज के बैनर तले आयोजित इस विशाल पदयात्रा और विरोध सभा के माध्यम से संतों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग उठाई। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत रथयात्रा चौराहे से हुई, जहाँ से संतों ने पैदल मार्च शुरू किया। हाथों में दीपू दास की न्याय की मांग वाली तख्तियां लिए संतों का यह समूह सनातन धर्म के जयघोष और आक्रोश भरे नारों के साथ दशाश्वमेध घाट पहुँचा।

दशाश्वमेध घाट पर आयोजित विरोध सभा को काशी के प्रखर संतों ने संबोधित किया, जिनमें मुख्य रूप से महामंडलेश्वर स्वामी प्रणव चैतन्यपुरी जी महाराज, ब्रह्मचारी दिव्य चैतन्य जी महाराज, स्वामी जितेन्द्रानंद जी महाराज, स्वामी अनघानंदजी महाराज और स्वामी बालक दास जी महाराज शाम‍िल थे। संतों ने अपने संबोधन में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि दीपू दास की हत्या ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को सुरक्षा की आवश्यकता है। संतों ने सरकार से मांग की कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

स्वामी प्रणव चैतन्यपुरी जी महाराज ने कहा, "हम सभी को एकजुट होकर इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना होगा। यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समुदाय की सुरक्षा का सवाल है।" उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालना चाहिए।

विरोध सभा में संतों ने यह भी कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो वे आगे और भी बड़े आंदोलन की योजना बनाएंगे। संतों ने यह स्पष्ट किया कि वे अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।