जागरण संवाददाता, वाराणसी। राजघाट पुल पर वाहनों के संचालन को लेकर सोमवार को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने के बाद यातायात प्रशासन को सामने आकर स्‍पष्‍टीकरण जारी करना पड़ा। दरअसल राजघाट पुल 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद होने को लेकर अफवाह थी। राजघाट पुल आख‍िरकार नए साल पर बंद या नहीं और बड़े वाहनों पर रोक की खबर पर एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने सच्चाई बताई।

आगामी नव वर्ष के अवसर पर वाराणसी में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा एक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान में काशी विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट और नमो घाट के लिए विशेष व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यदि नमो घाट पर भीड़ अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में अंतिम व‍िकल्‍प के रूप में डायवर्जन किया जाएगा।

हालांकि, एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि राजघाट पुल पर फोर व्हीलर, छोटे मालवाहक, इलेक्ट्रिक बस और टू व्हीलर का मूवमेंट पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजघाट पुल पर वाहनों का मूवमेंट सामान्य रूप से चलता रहेगा।

इस संदर्भ में, उन्होंने यह भी बताया कि 29 दिसंबर 2021 तक के लिए जो डायवर्जन प्लान बनाया गया है, वह केवल भीड़ प्रबंधन के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नव वर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

राजघाट पुल की स्थिति को लेकर जो भी अफवाहें फैली हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं। पुलिस प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि राजघाट पुल पर यातायात सामान्य रहेगा और किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं की जाएगी।

वाराणसी के नागरिकों और पर्यटकों को सूचित किया गया है कि वे बिना किसी चिंता के राजघाट पुल का उपयोग कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर निर्भर रहें।