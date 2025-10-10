Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में चाय पर म‍िले व‍िधायक रव‍िंद्र जायसवाल और नीलकंठ त‍िवारी, अफवाहों पर द‍िया जवाब

    By Ashok Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    वाराणसी में विधायक रवींद्र जायसवाल और नीलकंठ तिवारी एक चाय की दुकान पर साथ दिखे, जिससे उनके बीच मतभेद की अफवाहों को विराम मिला। नीलकंठ तिवारी ने कहा कि रवींद्र जायसवाल का उन्हें हमेशा सहयोग मिला है। रवींद्र जायसवाल ने इस दुष्प्रचार को विरोधियों की तुच्छ राजनीति करार दिया। दोनों नेताओं ने साथ में स्वदेशी मेला का उद्घाटन भी किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    वाराणसी में चाय की दुकान पर म‍िले व‍िधायक रव‍िंद्र जायसवाल और नीलकंठ त‍िवारी।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को काशी प्रवास के दौरान सरोजा पैलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में सफाई कर्मियों का सम्मान किया। यह कार्यक्रम शहर दक्षिणी के विधायक व पूर्व मंत्री डा. नीलकंठ तिवारी ने 75 दिवसीय वार्ड प्रवास के सफल आयोजन के संबंध में आयोजित किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया। वीडियो में डा. नीलकंठ तिवारी अंगवस्त्रम् से स्टांप मंत्री रवींद्र जायसवाल का सम्मान कर रहे हैं। रवींद्र जायसवाल उसे वापस डा. नीलकंठ को पहना देते हैं। इसे इस तरह प्रचारित किया गया कि दोनों के बीच में तल्खी है। पार्टी में आपसी खींचतान के रूप में भी पेश किया गया।

    शहर से बाहर होने के कारण रवींद्र जायसवाल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रवींद्र जायसवाल और डा. नीलकंठ गुरुवार को लहुराबीर पर मोती चाय की दुकान पर एक साथ पहुंचे। दोनों जनप्रतिनिधियों के पहुंचने से वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। डा. नीलकंठ ने कहा कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत वीडियो को संपादित कर छवि खराब करने की दृष्टि से वीडियो प्रसारित किया।

    जहां तक आपसी तल्खी का सवाल है तो जब मैं विधायक व मंत्री नहीं था तब से मंत्री रवींद्र जायसवाल का मुझे सहयोग मिलता रहा है। रवींद्र जायसवाल ने कहा कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है इस कारण समय-समय पर इस तरह की तुच्छ राजनीति का प्रदर्शन करते रहते हैं। साथ में चाय पीने के बाद दोनों नेता बेनियाबाग में स्वदेशी मेला का उद्घाटन करने निकल गए।