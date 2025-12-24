Language
    वाराणसी में राजघाट पुल बंद, रामनगर - सामने घाट पुल और विश्व सुंदरी पुल पर उमड़ी अपार भीड़

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    वाराणसी में राजघाट पुल के बंद होने से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। पुल के बंद होने के कारण कई मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिससे ...और पढ़ें

    लंका सामने घाट मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। राजघाट पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य के चलते वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी प्रकार के वाहन अब रामनगर - सामने घाट पुल और विश्वसुंदरी पुल से होकर आ जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लंका सामने घाट मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

    वाराणसी-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (कैंट से पड़ाव मार्ग) पर स्थित मालवीय पुल, जिसे राजघाट पुल भी कहा जाता है, की मरम्मत के लिए यातायात प्रतिबंध मंगलवार की रात से लागू किया गया है। यह प्रतिबंध 13 जनवरी तक जारी रहेगा, इस दौरान पुल पर केवल पैदल यात्री ही चल सकेंगे।

    राजघाट पुल पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगने के बाद, सामने घाट पुल से केवल दो पहिया वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा, हल्के चार पहिया वाहन, एंबुलेंस और शव वाहन ही गुजर सकेंगे। इसके अलावा, रामनगर से वाराणसी शहर आने-जाने वाले सभी प्रकार के बड़े चार पहिया वाहन, स्कूल बसें, इलेक्ट्रानिक बसें, टेपो, ट्रेवलर और हल्के/भारी मालवाहक विश्वसुंदरी पुल से होकर गुजरेंगे।

    चंदौली से वाराणसी और वाराणसी से चंदौली की ओर आने-जाने वाले हल्के और भारी मालवाहकों तथा बसों का आवागमन रामनगर चौराहे से टेंगरामोड़, विश्वसुंदरी पुल, डाफी टोल प्लाजा होते हुए अमरा अखरी व मोहन सराय तथा चंदौली, पंचपेडवा रिंगरोड के माध्यम से वाराणसी शहर में होगा।

    इस स्थिति के कारण स्थानीय निवासियों और यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा करने से पहले अपनी योजना को ठीक से बनाएं।

    राजघाट पुल की मरम्मत कार्य के चलते यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने विशेष उपाय किए हैं। यातायात पुलिस के अधिकारी विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं ताकि जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों को सही दिशा में मार्गदर्शन किया जा सके।

    स्थानीय प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि मरम्मत कार्य समय पर पूरा किया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इस अवधि के दौरान धैर्य बनाए रखें और किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए प्रशासन से सहयोग करें।

    राजघाट पुल की मरम्मत कार्य के चलते यातायात में आ रही बाधाओं के बावजूद, प्रशासन का प्रयास है कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। राजघाट पुल की मरम्मत कार्य के कारण यातायात में आ रही बाधाओं के बावजूद, प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। 