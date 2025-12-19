राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई टली, 12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। किसी भी विपक्षी के उपस्थित न होने पर अदालत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताए जाने के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।
किसी भी विपक्षी के उपस्थित न होने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तिथि तय की है। भगवान राम के खिलाफ उनके उक्त कथन को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 27 मई 2025 को खारिज कर दिया था।
इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में हरिशंकर पांडेय ने पुनरीक्षण याचिका दायर किया था। इसके पहले उनकी ओर से 12 मई 2025 को दाखिल परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म के पूर्व अवतारों व महान प्रतीकों पर अनाप-शनाप बयान देकर हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम को काल्पनिक पात्र बताकर विवादास्पद बयान दिया है। राहुल गांधी द्वारा पूर्व में भी भगवान श्रीराम को लेकर ऐसा ही बयान दिया जाता रहा है।
