राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई टली, 12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताए जाने के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।

किसी भी विपक्षी के उपस्थित न होने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तिथि तय की है। भगवान राम के खिलाफ उनके उक्त कथन को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 27 मई 2025 को खारिज कर दिया था।