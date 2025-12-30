वाराणसी में चीनी मंझों से हादसों पर लगाम के लिए किया प्रदर्शन, उठाई प्रतिबंध लगाने की मांग
जौनपुर में शिक्षक की मौत और वाराणसी में कई लोगों के घायल होने के बाद, चीनी मांझे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी ने गिरजाघर चौ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीते दिनों जौनपुर में मंझे से शिक्षक की मौत और वाराणसी में कई लोगों के घायल होने के बाद सामाजिक संस्था के लोगों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा पिछले 10 वर्षों से चाइनीज मंझे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता आंदोलन के तहत गिरजाघर चौराहे पर जनसम्पर्क किया गया। इस अवसर पर बच्चों को पतंग और भारतीय मंझे का वितरण किया गया तथा चाइनीज मंझे का बहिष्कार करने की अपील की गई।
प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने बताया कि चाइनीज मंझा जानलेवा है और इसके उपयोग से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को चाइनीज मंझे का प्रयोग करने से रोकें और भारतीय मंझे का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।
इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य लोगों को चाइनीज मंझे के खतरों के प्रति सजग करना है। चाइनीज मंझा न केवल बच्चों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। इसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या ने इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।
बताया कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय मंझे का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।जागरूकता ही इस जानलेवा खतरे से बचाव का एकमात्र उपाय है। कार्यक्रम में रोटरी क्लब बनारस के पूर्व अध्यक्ष अनिकेतन गुप्ता गुंजन, महेश चंद महेश्वरी, शकील अहमद, जादूगर अजय श्रीवास्तव, बच्चा कुशवाहा, रवि सेठ आदि उपस्थित रहे।
