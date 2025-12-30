जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीते द‍िनों जौनपुर में मंझे से श‍िक्षक की मौत और वाराणसी में कई लोगों के घायल होने के बाद सामाज‍िक संस्‍था के लोगों ने मंगलवार को व‍िरोध प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उत्‍तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा पिछले 10 वर्षों से चाइनीज मंझे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता आंदोलन के तहत गिरजाघर चौराहे पर जनसम्पर्क किया गया। इस अवसर पर बच्चों को पतंग और भारतीय मंझे का वितरण किया गया तथा चाइनीज मंझे का बहिष्कार करने की अपील की गई।

प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने बताया कि चाइनीज मंझा जानलेवा है और इसके उपयोग से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को चाइनीज मंझे का प्रयोग करने से रोकें और भारतीय मंझे का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य लोगों को चाइनीज मंझे के खतरों के प्रति सजग करना है। चाइनीज मंझा न केवल बच्चों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। इसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या ने इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।