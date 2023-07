PM Modi Varanasi Visit: नौ सालों में 41वीं बार 'अपने काशी' आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

PM Modi Varanasi Visit पीएम मोदी और काशी का नाता काफी पुराना है। वाराणसी से पीएम मोदी ने चुनाव लड़ा और आज भी वह वाराणसी से उसी लगाव के साथ आते हैं। नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उतरे तो लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद और प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने काशी से ऐसा नाता जोड़ा कि प्रधानमंत्री रहते नौ वर्षों में 40 बार यहां आए।

नौ सालों में 41वीं बार 'अपने काशी' आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

वाराणसी, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दो दिवसीय यात्रा पर वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास है,क्योंकि आज पीएम मोदी काशी की जनता को 12 हजार करोड़ रुपये की सौगात देंगे। पीएम मोदी का काशी से नाता बहुत पुराना है। वह बार अपने काशी विश्वनाथ की शरणों में पहुंच जाते हैं। इसलिए नौ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41वीं बार वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उतरे तो लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद और प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने काशी से ऐसा नाता जोड़ा कि प्रधानमंत्री रहते नौ वर्षों में 40 बार यहां आए। सात जुलाई को वह 41वीं बार काशीवासियों के बीच होंगे। इसके पूर्व वह 24 मार्च को यहां आए थे। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को मोहनसराय के खजूरी में भाजपा की विजय शंखनाद रैली की। उसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। जब पीएम मोदी पर लोगों ने की थी पुष्प वर्षा लोकसभा चुनाव में जब वह नामांकन के लिए पहुंचे तब तो बस यही देखना रह गया कि मोदी कितने मतों से जीतते हैं। तब वह मलदहिया चौराहे से कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल तक चार घंटे में पहुंचे। सड़क तो लोगों से पटी ही थी घरों की छतों से लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि वह न तो यहां आए न ही किसी ने भेजा है, उन्हें तो मां गंगा ने बुलाया है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी यहीं से हुई इसके बाद 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन काशी पहुंचकर गंगा आरती की। उसी दौरान स्वच्छता का संकल्प लिया। जब पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो असि घाट पर फावड़ा चला कर काशी से संदेश दिया। पीएम मोदी ने काशी को जापान के प्राचीन शहर क्योटो की तरह बनाने की घोषणा की। मोदी 40 बार काशी आए उसमें चार बार एयरपोर्ट (ट्रांजिट विजिट) तक ही रहे। नौ सालों में तीन मौके ऐसे भी आए जब उनका दौरा विभिन्न कारणों से निरस्त भी हुआ। अब 41वीं बार प्रधानमंत्री मोदी अपने काशी आ रहे हैं।

Edited By: Swati Singh