जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉलीबाल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि महापौर अशोक तिवारी ने आयोजन की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाली है।

डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन चार जनवरी से शुरू होगा। इस प्रतियोगिता में देशभर से 1250 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिससे काशी का माहौल खेल प्रेमियों से गुलजार रहेगा। यह प्रतियोगिता आठ दिनों तक चलेगी, जिसमें खेल का रोमांच देखने को मिलेगा।

धर्म और संस्कृति की नगरी काशी अब खेल के क्षेत्र में नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। सिगरा स्थित नवनिर्मित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में चार जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य आयोजन होने जा रहा है।

यह काशी के इतिहास में पहली बार है जब इस स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भौतिक रूप से उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे।

उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। आयोजन समिति की उच्चस्तरीय बैठकों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष और महापौर अशोक कुमार तिवारी स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इस क्रम में शुक्रवार को उन्होंने पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर तैयारियों की समीक्षा की।

आयोजन को भव्य रूप देने के लिए पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बैठक में आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर मिश्र दयालु, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, एमएलसी और भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, जगदीश तिवारी सहित अन्य लोग शामिल थे।

दूसरी ओर, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल सहित नगर निगम, जिला और पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर तैयारियों का जायजा लिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष और महापौर की देखरेख में स्टेडियम को अभूतपूर्व रूप दिया जा रहा है।

इस चैंपियनशिप के आयोजन से न केवल काशी का खेल स्तर ऊँचा होगा, बल्कि यह युवा खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा। इस अवसर पर खेल प्रेमियों को एकत्रित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिससे खेल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी।