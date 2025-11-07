PM मोदी आज पहुंचेंगे काशी, नो फ्लाई जोन रहेगा कार्यक्रम स्थल; CCTV और ड्रोन से की जाएगी निगरानी
वाराणसी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कार्यक्रम स्थल को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखने और नो फ्लाई जोन घोषित करने के निर्देश दिए गए। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षाकर्मियों को वीवीआइपी प्रोटोकॉल का पालन करने और ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री के सुरक्षा कार्यक्रम को अभेद बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने गुरुवार को पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की।
निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाए। कार्यक्रम के दौरान पूरा इलाका नो फ्लाई जोन रहेगा। निर्देश दिए कि छतों पर फोर्स की तैनाती किए जाने संग सीसीटीवी व ड्रोन के जरिए एक-एक गतिविधि का निरीक्षण करने की व्यवस्था करें। सुरक्षा की समीक्षा बैठक के बाद सुरक्षाकर्मियों ने रिहर्सल किया।
पुलिस कमिश्नर कैंप कार्यालय में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा किए। निर्देश दिए कि वीवीआइपी सुरक्षा प्रोटोकाल के शत-प्रतिशत अनुपालन, सतर्कता एवं समन्वय के साथ ड्यूटी करें। सुरक्षा व्यवस्था में आंतरिक, मध्य एवं बाह्य सुरक्षा घेरा बनाए जाएंगे।
यातायात की सुगमता के लिए ट्रैफिक डायवर्जन एवं अतिथियों के लिए अस्थाई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वीवीआइपी मार्ग पर कोई भी वाहन खड़ा न होने दिया जाए। सुरक्षाकर्मी पहचान पत्र के साथ वर्दी में अप-टू-डेट ड्यूटी प्वाइंट पर रहेंगे। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन से परहेज करेंगे। महिलाओं की चेकिंग महिला पुलिसकर्मी ही करेंगी।
समीक्षा बैठक के बाद फोर्स ने सुरक्षा रिहर्सल किया। अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट्स पर पहुंचकर अभ्यास किए। पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा तरूण गाबा, अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरी मीणा, अपर पुलिस आयुक्त अपराध राजेश सिंह सहित कमिश्नरेट वाराणसी के अलावा दूसरे जिलों से आए पुलिस, पीएसी व अर्धसैनिक बलों के अधिकारी व जवान उपस्थित रहे।
