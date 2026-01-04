जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी रव‍िवार को 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में वीड‍ियो काॅन्‍फ्रेंस‍िंंग के जर‍िए शाम‍िल हुए। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के हिस्से के रूप में 1,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन क‍िया तो आयोजन में मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे।

सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सबसे पहले मंच पर आयोजन की रूपरेखा के साथ ही देश के व‍िकास के ल‍िए सरकार के क‍िए जा रहे प्रयासों को रेखांक‍ित क‍िया। बताया क‍ि खेल समय बर्बादी नहीं जीवन के सर्वांगीण व‍िकास और मनीषा को समृद्ध करने का माध्‍यम बताया।

पीएम ने क‍िया संबोध‍ित आयोजन से आनलाइन जुड़े प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर-हर महादेव उद्घोष से काशीवासियों व देश भर से आए खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। कहा, आज काशी के सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत व अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वालीबाल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी बड़ी मेहनत से नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी।

बताया गया है कि 28 राज्यों की टीमें आई हैं। आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। चैपिंयनशिप में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को शुभकामना दे रहा हूं। कहा गया है कि बनारस जानल चाहत हउवा तक बनारस आवे के पड़ी। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। यहां कुश्ती, मौका दौड़ समेत कई बड़े खेल बनारस में कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी हैं।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कालेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र राष्ट्र स्तर पर छाए हुए हैं। काशी विज्ञान व कला की साधना के लिए जानी जाती है। विश्वास है चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई रहेगा। आपको काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर मिलेगा। वालीबाल साधारण स्पोर्ट नहीं है। यह संतुलन का खेल है। सहयोग का खेल है। इस खेल में संकल्प शक्ति दिखती है।

यानी बाल को हर कीमत उपर ही उठाना है। वालीबाल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। हर खिलाड़ी का मंत्र होता है कि हर कोई भले अलग अलग विधा का जानकार हो लेकिन सभी टीम के लिए खेलते हैं। वालीबाल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेली नहीं होती। हमारी जीत कोआर्डिनेशन, हमारे विश्वास पर होती है। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है।

एक समय था जब खेल को लेकर सरकार व समाज दोनो में ही उदासीनता का भाव था। खिलाड़ियों में भी असमंजस था। अब स्पोर्टस को लेकर सरकार व समाज दोनो में बदलाव दिखता है। इसे करियर के तौर पर अपनाया जा रहा। बजट बढ़ा दिया गया है। अब पारदर्शी चयन के साथ खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। आज देश रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार है। स्पोर्ट सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफार्म किए हैं।

बनारस में इस समय अच्छी ठंड पड़ती है। इस मौसम में एक से बढ़ कर एक खाने की चीजें भी मिलती है। समय मिले तो मलइयो का भी आनंद उठाइगा। बाबा विश्वनाथ का दर्शन। गंगा स्नान, यह सब अनुभव लेकर भी जाइएगा।

डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन उद्घाटन समारोह डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, वाराणसी में आयोजित किया गया ज‍िसका कुछ समय पूर्व ही नि‍र्माण पूर्ण हुआ है। इस आयोजन में 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में पूरे भारत से विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के हिस्से के रूप में 1,000 से अधिक राष्‍ट्रीय स्‍तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट में भारतीय वॉलीबॉल में प्रतिस्पर्धा, खेल भावना और प्रतिभा के उच्च मानकों का प्रदर्शन होने की आशा जताई गई है।

काशी को म‍िलेगी पहचान वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और एथलेटिक के विकास को बढ़ावा देने को दर्शाता है। यह आयोजन प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों के केंद्र के रूप में वाराणसी की पहचान को और सशक्त करता है तथा सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की मेजबानी में शहर की बढ़ती भूमिका के अनुरूप भी माना जा रहा है।

वहीं एक द‍िन पूर्व पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने भी आयोजन के बारे में एक्‍स पर पोस्‍ट करते हुए ल‍िखा - हमारी सरकार खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में कल दोपहर करीब 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वॉलीबाल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिलेगा। 11 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कई राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

पहले दिन के प्रमुख मुकाबले

पुरुष वर्ग

दिल्ली बनाम पुडुचेरी (सुबह 10:30, कोर्ट 1)

चंडीगढ़ बनाम लद्दाख (सुबह 10:30, कोर्ट 3)

असम बनाम छत्तीसगढ़ (दोपहर 12:00, कोर्ट 1)

केरल बनाम नागालैंड (दोपहर 12:00, कोर्ट 3)

हिमाचल प्रदेश बनाम दमन दीव (दोपहर 1:30, कोर्ट 3)

जम्मू-कश्मीर बनाम पश्चिम बंगाल (दोपहर 1:30, कोर्ट 1)

उत्तराखंड बनाम मणिपुर (दोपहर 3:00, कोर्ट 3)

मध्य प्रदेश बनाम महाराष्ट्र (दोपहर 3:00, कोर्ट 1)

आंध्र प्रदेश बनाम तेलंगाना (शाम 4:00, कोर्ट 3)

बिहार बनाम उत्तर प्रदेश (शाम 4:30, कोर्ट 3)

सर्विसेज बनाम रेलवे (शाम 6:00, कोर्ट 1)

तमिलनाडु बनाम पंजाब (शाम 7:30, कोर्ट 1)

राजस्थान बनाम झारखंड (रात 9:00, कोर्ट 1)

हरियाणा बनाम कर्नाटक (रात 10:30, कोर्ट 1)



महिला वर्ग

झारखंड बनाम जम्मू-कश्मीर (सुबह 10:30, कोर्ट 2)

महाराष्ट्र बनाम छत्तीसगढ़ (सुबह 10:30, कोर्ट 4)

तेलंगाना बनाम लद्दाख (दोपहर 12:00, कोर्ट 2)

मध्य प्रदेश बनाम बिहार (दोपहर 12:00, कोर्ट 4)

नागालैंड बनाम कर्नाटक (दोपहर 1:30, कोर्ट 2)

पुडुचेरी बनाम उत्तराखंड (दोपहर 1:30, कोर्ट 4)

मणिपुर बनाम पंजाब (दोपहर 3:00, कोर्ट 2)

आंध्र प्रदेश बनाम असम (दोपहर 3:00, कोर्ट 4)

चंडीगढ़ बनाम रेलवे (शाम 4:30, कोर्ट 2)

ओडिशा बनाम पश्चिम बंगाल (शाम 6:00, कोर्ट 2)

हिमाचल प्रदेश बनाम केरल (शाम 7:30, कोर्ट 1)

जम्मू-कश्मीर बनाम महाराष्ट्र (शाम 4:30, कोर्ट 1)

छत्तीसगढ़ बनाम तमिलनाडु (शाम 6:00, कोर्ट 1)



फेडरेशन कप के लिए करेंगी क्वालीफाई

इस चैंपियनशिप का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमें 'फेडरेशन कप' के लिए क्वालीफाई करेंगी। पुरुष वर्ग में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीमें और महिला वर्ग में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीमें इस आगामी टूर्नामेंट के लिए पात्र होंगी।