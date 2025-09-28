Language
    सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अक्टूबर में 15 दिन की छुट्टी, 21 दिन बैंक भी रहेंगे बंद

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:59 PM (IST)

    अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की भरमार रहेगी। इस महीने में कुल 15 दिन अवकाश रहेगा जिससे कर्मचारी त्योहारों का आनंद ले सकेंगे। पहली तारीख को महानवमी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और विजयदशमी की छुट्टी है। इसके बाद भरत मिलाप और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भी अवकाश रहेगा।

    दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को लगातार पांच दिन की छुट्टी मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। त्योहारों के मौसम में अक्टूबर का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की बहार लेकर आ रहा है। 31 दिन के इस महीने में कर्मचारियों को कुल 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिससे वे पूरे माह आनंदित रहेंगे।

    कई कर्मचारियों ने तो पर्यटन स्थलों पर जाने की योजना भी बना ली है। इस माह के दौरान कुल चार 4 रविवार दो शनिवार के अवकाश के अलावा अलग- अलग जगहों पर 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 

    जिलाधिकारी द्वारा जारी वार्षिक अवकाशों की सूची के अनुसार, अक्टूबर की पहली तारीख को महानवमी की छुट्टी है। इसके बाद, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और विजयदशमी की छुट्टी है।

    चूंकि ये दोनों छुट्टियां एक ही दिन पड़ रही हैं, इसलिए एक छुट्टी कम हो गई है। 3 अक्टूबर को भरत मिलाप की लोकल छुट्टी है। इसके बाद 4 अक्टूबर को कार्यालय खुलेंगे और 5 अक्टूबर को रविवार है।

    7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को दूसरा शनिवार और 12 अक्टूबर को रविवार है। 19 अक्टूबर को एक और रविवार है, जबकि 20 अक्टूबर को दीपावली की छुट्टी है।

    21 अक्टूबर को कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन कुछ संस्थान इस दिन एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर को भइया दूज और चित्रगुप्त जयंती की छुट्टी है। इस प्रकार, दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को लगातार पांच दिन की छुट्टी मिलेगी।

    इसी क्रम में, 28 अक्टूबर को छठ का महापर्व भी मनाया जाएगा। अंत में, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेन्द्रदेव जयंती का रिस्टिक्टेड हालिडे मिलेगा। इस प्रकार, अक्टूबर का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों से भरा रहेगा, जिससे वे अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद ले सकेंगे।

    इस महीने की छुट्टियों की भरपूर संख्या से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। कई लोग अपने परिवार के साथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, जिससे उन्हें न केवल आराम मिलेगा, बल्कि त्योहारों का आनंद भी उठाने का अवसर मिलेगा।

    कुल मिलाकर, अक्टूबर का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष अवसर लेकर आया है, जिसमें वे अपने कार्य से कुछ समय निकालकर अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकेंगे।

    यह समय न केवल आराम करने का है, बल्कि त्योहारों के उल्लास में शामिल होने का भी है। अक्टूबर का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुखद अनुभव साबित होगा।