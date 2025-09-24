सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अक्टूबर में मिलेगी 15 दिन की छुट्टी; इस जिले के DM ने लिस्ट भी कर दी जारी
वाराणसी में अक्टूबर का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की सौगात लेकर आया है। इस महीने में महानवमी गांधी जयंती विजयदशमी भरत मिलाप वाल्मीकि जयंती दीपावली गोवर्धन पूजा भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों के कारण कुल 15 दिन छुट्टियां रहेंगी। इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है और कई लोगों ने घूमने की योजना बनाई है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। त्योहारों के मौसम में अक्टूबर का महीना छुट्टियों की बहार लेकर आ रहा है। 31 दिन के महीने में 15 दिन की छुट्टी पक्की है। इससे सरकारी कर्मचारियों की पूरे माह मौज है। कुछ लोगों ने तो शहर से बाहर पर्यटन स्थलों पर जाने का प्लान तैयार कर लिया है।
जिलाधिकारी की तरफ से जारी वार्षिक अवकाशों की सूची के अनुसार पहली तारीख को महानवमी की छुट्टी है। दो को गांधी जयंती व विजयदशमी की छुट्टी है। दोनों एक ही दिन पड़ने से एक छुट्टी कम हो गई है। तीन को भरत मिलाप की लोकल छुट्टी है। चार अक्टूबर को कार्यालय खुलेंगे और पांच को रविवार है। सात को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। 11 को दूसरा शनिवार और 12 को रविवार है। 19 को रविवार व 20 को दीपावली की छुट्टी है।
21 को छुट्टी नहीं है लेकिन कुछ संस्थान एडजेस्टमेंट करेंगे। इसके बाद 22 को गोवर्धन पूजा, 23 को भइया दूज व चित्रगुप्त जयंती की छुट्टी है। इस प्रकार दीपावली पर एक साथ पांच दिन की लगातार छुट्टी मिल जाएगी। इसी क्रम में 28 को छठ का महापर्व है। कर्मचारियों को 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल व आचार्य नरेन्द्रदेव जयंती का रिस्टिक्टेड हॉलिडे मिलेगा। इसलिए अक्टूबर का महीना कर्मचारियों के पूरा मौज लेकर आ रहा है।
