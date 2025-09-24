वाराणसी में अक्टूबर का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की सौगात लेकर आया है। इस महीने में महानवमी गांधी जयंती विजयदशमी भरत मिलाप वाल्मीकि जयंती दीपावली गोवर्धन पूजा भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों के कारण कुल 15 दिन छुट्टियां रहेंगी। इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है और कई लोगों ने घूमने की योजना बनाई है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। त्योहारों के मौसम में अक्टूबर का महीना छुट्टियों की बहार लेकर आ रहा है। 31 दिन के महीने में 15 दिन की छुट्टी पक्की है। इससे सरकारी कर्मचारियों की पूरे माह मौज है। कुछ लोगों ने तो शहर से बाहर पर्यटन स्थलों पर जाने का प्लान तैयार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिलाधिकारी की तरफ से जारी वार्षिक अवकाशों की सूची के अनुसार पहली तारीख को महानवमी की छुट्टी है। दो को गांधी जयंती व विजयदशमी की छुट्टी है। दोनों एक ही दिन पड़ने से एक छुट्टी कम हो गई है। तीन को भरत मिलाप की लोकल छुट्टी है। चार अक्टूबर को कार्यालय खुलेंगे और पांच को रविवार है। सात को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। 11 को दूसरा शनिवार और 12 को रविवार है। 19 को रविवार व 20 को दीपावली की छुट्टी है।