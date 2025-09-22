Language
    नवरात्र में काशी में उमड़ पड़ी आस्‍था की भीड़, इन क्षेत्रों में पार्किंग न होने से बढ़ गई जाम की समस्‍या

    By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:14 AM (IST)

    नवरात्र के आगमन के साथ बाजारों में भीड़ बढ़ने की संभावना है क्योंकि जीएसटी के कारण कई सामानों की कीमतें कम हो रही हैं। लोग इस अवसर पर खरीदारी करने निकलेंगे जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ेगी। पार्किंग की कमी के चलते शहरवासियों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

    Hero Image
    ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई कर रही है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नवरात्र के आगमन के साथ ही जीएसटी का बड़ा तोहफा मिला है, जिसके चलते कई सामानों की कीमतें कम हो रही हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रव‍िवार की रात तक जहां नवरात्र के पूजन और व्रत व फलाहार के साथ चुनरी और पूजन सामग्री खरीदने वालों की भीड़ बढ़ गई।  

    इस शुभ समय में लोग अपने और अपने प्रियजनों के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए बाजारों की ओर रुख करेंगे। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या में वृद्धि होगी, जबकि पार्किंग की कमी के कारण शहरवासियों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस इस समस्या को कम करने के लिए प्रयासरत है। हालां‍क‍ि शहर के मंद‍िरों वाले क्षेत्रों में भीड़ रव‍िवार की शाम से सोमवार को नवरात्र के पहले द‍िन से ही जाम की समस्‍या से शहर कराहने लगा। 

    बाजारों में पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। लंका, सुंदरपुर, मंडुवाडीह, लहरतारा, कैंट, नदेसर, अर्दली बाजार, पांडेयपुर, पहड़िया, सारनाथ, शिवपुर, अस्सी, सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, दशाश्वमेध बांसफाटक, चौक, मैदागिन, विश्वेश्वरगंज, दारानगर, कबीरचौरा, पिपलानी, लहुराबीर, तेलियाबाग, चेतगंज, नई सड़क, बेनियाबाग, पियरी जैसे कई बाजारों में नवरात्र के दौरान भीड़ सर्वाध‍िक बढ़ी है।

    इन बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण दुकानें सड़क पर फैल जाती हैं, जिससे ग्राहकों की गाड़ियां भी सड़क पर खड़ी होती हैं। त्योहारों के दौरान स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि सड़क के दोनों लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और राहगीरों के लिए चलने के लिए केवल कुछ फीट की जगह बचती है।

    पुलिस सड़क पर वाहनों को खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले एक महीने में 20 हजार वाहनों का चालान नो पार्किंग में किया गया है। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि सड़क पर वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दो और चार पहिया वाहनों पर क्लैंप भी लगाया जा रहा है।

    नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के मंदिरों की ओर श्रद्धालुओं के वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाएगी। प्रमुख मंदिरों की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। पूजा पंडालों में भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रमुख पंडालों की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग स्थलों का चयन भी किया जा रहा है।