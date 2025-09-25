देशभर के 1200 खिलाड़ी चलाएंगे निशाने पर तीर, इस दिन से होगा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज

वाराणसी में पहली बार राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देशभर से 1200 तीरंदाज भाग लेंगे। 19 से 21 नवंबर तक लालपुर स्टेडियम में होने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 43 टीमें हिस्सा लेंगी। खिलाड़ियों के लिए भोजन आवास और काशी दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। देशभर के 1200 तीरंदाज वाराणसी में निशाने पर तीर चलाएंगे। पहली बार राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता (अंडर 14) का आयोजन यहां किया जा रहा है। लालपुर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में 19 से 21 नवम्बर तक होने वाली प्रतियोगिता में सभी प्रदेश, केंद्र शासित राज्य के साथ नवोदय विद्यालय, इंडियन पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी भाग लेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रतियोगिता कि तैयारियों के लिए गुरुवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल दिनेश सिंह ने लालपुर स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष डा एके सिंह, खेल विभाग के उप क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी, अकरम महमूद के साथ बैठक की।

बैठक में यह तय हुआ कि प्रतियोगिता फुटबाल मैदान में कराई जाएगा। खिलाड़ियों, निर्णायकों और अतिथियों के ठहरने के लिए स्थान की तलाश की जा रही है। वाराणसी में पहली बार होने वाली प्रतियोगिता में देशभर की 43 टीमें भाग लेंगी। अभी तक 26 प्रदेशों की टीमों ने आने की स्वीकृति दे दी है। हर टीम में 12 बालक व 12 बालिका खिलाड़ी के साथ कोच, मैनेजर समेत 30 की टीम होगी।

इसमें रिकर्व, इंडियन कंपाउंड समेत तीन इवेंट होंगे जिसमें खिलाड़ी मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। इस प्रतियोगिता को शानदार बनाने के लिए हर स्तर से तैयारी की जा रही है। मेडल मुरादाबाद और अलीगढ़ में ट्राफी तैयार कराई जा रही है। शुभंकर के चयन की प्रक्रिया चल रही है।